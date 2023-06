Propaganda Rusy přesvědčila, že jsou napadení a musí se bránit, vysvětluje Procházková

přehrát video Interview ČT24: Petra Procházková o mediálním pokrývání rusko-ukrajinské války Zdroj: ČT24

„Můžeme docela svobodně pracovat na ukrajinské straně zákopů, (…) ale nemáme vůbec žádný přístup na druhou stranu,“ popisuje Procházková jeden z hlavních problémů informování o válce. Rusko totiž změnilo přístup. Dřív stačil dopis šéfredaktora a novinář do Ruskem kontrolovaných oblastí mohl. Nyní je však nutné, aby někdo konkrétního novináře sám aktivně pozval. „A ukažte mi někoho v Rusku, kdo mě pozve, abych tam jela psát reportáže, za které on po mém návratu do Česka bude postižen,“ vysvětluje. Dodává, že v Rusku je řada novinářů akreditovaných třeba už delší dobu, ale na okupovaná ukrajinská území nesmí. Tam jezdí jen organizované zájezdy, kterých se často účastní například Číňané. Výstupy jsou podle Procházkové k nerozeznání od toho, co říká Kreml. Na okupovaný Donbas jezdila před únorem 2022. A vždy byla i s kolegy šokována, jak velmi jiná tam panovala atmosféra, jak velmi sovětská byla. Jedním z důvodů je, že řada „proukrajinsky“ smýšlejících lidí odjela buď na neokupovaná území nebo i do zahraničí. Zůstali jen ti, kterým je všechno jedno, a dost je i těch, kteří upřímně vítají příchod „ruského světa“, líčí novinářka.

Nálada v Rusku Těžce získává i informace o společenské situaci v Rusku, které se jí v dostatečné míře nedaří dostat ani od známých v zemi. Musí se tak spoléhat na sociální sítě a občasné kvalitní zdroje. Jedním z nich je socioložka Jelena Koněvová, která provádí už rok sociologické výzkumy o vztahu Rusů k válce. Zatím uspořádala čtyři vlny. S překvapením zjistila, že podpora války se za poslední rok nezměnila, nehledě na vysoké ruské ztráty, téměř vůbec a drží se na zhruba sedmdesáti procentech. Změnil se jen důvod, nyní dominuje pocit nutnosti bránit se a přesvědčení, že Rusko je napadeno. „Nejdůležitější je, že nechtějí prohrát,“ vypíchla Procházková. Tomu, že se Rusko v současné válce brání, že NATO proti němu vede válku a Ukrajinci jsou jen jejím nástrojem, věří v důsledku propagandy mnozí Rusové. Tento pocit zesílil poté, co se boje odehrály i v ruské Bělgorodské oblasti. A pocit ohrožení je i důvodem, proč jdou někteří Rusové bojovat. Velkou motivací ruských vojáků jsou však i peníze, protože platy v armádě jsou násobně vyšší než to, co je možné vydělat na venkově, připomíná Procházková.