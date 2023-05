Kremelskou propagandu začaly přejímat české krajně pravicové subjekty, říká zpráva o extremismu

Podle zprávy ministerstva za loňský rok extremistickou a xenofobně populistickou scénu v loňském roce ovlivnilo více událostí s radikalizačním potenciálem. Zejména šlo o témata zdražování, energetické a migrační krize a válku na Ukrajině.

Některé extremistické subjekty s pravicovým zaměřením, jako je Národní demokracie či Dělnická strana, lze považovat za součást společenství, která souzní s oficiálním narativem Kremlu, píše zpráva. „Jedná se o subjekty, které pomáhají šířit myšlenky generované oficiální ruskou propagandou pro středoevropský region,“ uvedlo vnitro. Oba subjekty ale zároveň ministerstvo označuje za marginální.

Zpráva ovšem zmiňuje také to, že někteří pravicoví extremisté naopak vyjadřovali podporu svým krajně pravicovým ukrajinským protějškům a někteří jednotlivci do napadené země také odcestovali, aby se zapojili do její obrany.