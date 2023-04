Kybernetické útoky nástrojem hybridní války. Ruští hackeři cílí výrazně na Polsko a Pobaltí

Nejčastější formou pokusu o útok je takzvaný DDoS útok. Při něm se síťové zařízení nebo server zahlcuje velkým množstvím požadavků z více zdrojů. Těmi jsou většinou jiné osobní počítače, které hackeři už dříve napadli a které nyní dokážou ovládat. Říká se jim botnet. Cílem tohoto útoku je službu zahltit, zablokovat, a tak ji znepřístupnit uživatelům. Někdy ale také slouží pouze jako záminka. „Na popředí probíhá nějaký DDoS útok a na pozadí se útočníci snaží zneužít nějakou zranitelnost a dostat se do hloubky, do té cílové infrastruktury a poškodit aktiva nebo zastavit procesy,“ vysvětlil expert na kybernetickou bezpečnost ze společnosti AEC Yehor Safonov.

I proto platí v Polsku nejvyšší stupeň kybernetického ohrožení. Stejně jako ve všech pobaltských zemích. Platí varování před útoky ruských hackerských skupin napojených na Kreml. Útoky míří na kritickou infrastrukturu, státní instituce, banky, elektrárny, teplárny, školy. Byly také provedeny útoky na velká státní média.

Rusové se pomocí DDoS útoků pravidelně snaží vyřadit z provozu i weby největších lotyšských dopravních společností nebo institucí, které poskytují služby občanům. Pokaždé ale výpadky trvají jen pár minut. Lotyšští experti totiž byli na tuto hrozbu už před válkou připraveni. Žádný z velkých útoků nebyl úspěšný – Rusku se ale podařilo v prvních dnech války narušit třeba systémy dopravních firem.

„To, čeho jsme zatím byli svědky, nepřineslo Rusku žádný užitek. Takže jsme byli na tyto eventuality docela dobře připraveni. Samozřejmě, že je to riziko, to bez pochyby. Tyto hybridní způsoby útoků jsou pro ně stále velmi užitečným způsobem, jak cílit na Lotyšsko i celé Pobaltí. Ale dobře jsme se na to připravili a myslím, že jsme odolní,“ uvedl ředitel NATO Strategic Communications Centre of Excellence v Rize Janis Sarts.