V Polsku přibývá kyberútoků z Ruska, cílí na energetiku či komunikace

Nejčastějšími cíli ruských kybernetických útoků jsou ropovody, plynovody či elektrárny. „To, co teď dělá Rusko, je téměř každodenní nepřátelská aktivita, kterou se nám sice daří neutralizovat, ale která váže naše síly,“ podotýká vládní zmocněnec pro bezpečnost polského informačního prostoru Stanisław Żaryn.

Rusové vyřadili během nedávné návštěvy amerického prezidenta Joe Bidena ve Varšavě z provozu vládní web a stránky kontrarozvědky. Hledají slabá místa a sbírají data úředníků se záměrem vydírat. „Díky tomu, že jsme vyhlásili vysoký stupeň ohrožení kyberprostoru, daří se i tyto útoky zachycovat,“ dodává Żaryn.

Rusové se snažili paralyzovat komunikaci a vyvolat nepokoje

Na kybernetickou bezpečnost stovek podniků dohlíží firma Blue Energy, mezi jejíž klienty patří největší hráči polského byznysu. Její technici denně odrážejí desítky vážných kybernetických útoků. Jeden z nejvážnějších přišel po začátku ruské plnohodnotné války proti Ukrajině. Hackeři se snažili ochromit divizi zpravodajství jedné z největších mediálních společností v Polsku.

Útoku tehdy čelil tým Jaroslawa Kuty. „Vytvořili jsme několikačlenný tým, který pracoval 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Identifikovali jsme útočníka jako aktéra, který je napojený na ruskou vládu. Měl za úkol paralyzovat komunikaci a výměnu informací v celé zemi, a způsobit tak občanské nepokoje,“ popisuje bezpečnostní IT technik firmy.

Od loňského února zaznamenali v Blue Energy o čtyřicet procent více útoků vedených z Ruska. Tým bránil třeba i systém využívaný správou přehrady. „Pokud by se hackeři dostali do systému, který ovládá hráze, tak by je mohli kontrolovat nebo způsobit havárii,“ vysvětluje ředitel Blue Energy Michał Borucki.

Polsko je podle expertů společně s dalšími zeměmi regionu nejvíce ohroženo velkými kybernetickými útoky. Dosud žádný nebyl úspěšný.