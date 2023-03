Gruzínští poslanci pokročili s „ruským“ zákonem. Demonstranty policie rozháněla slzným plynem

„Pro je 76 hlasů, 13 je proti. Návrh zákona byl přijat v prvním čtení,“ prohlásil předseda parlamentu Šalva Papuašvili po hlasování, v němž uspěla vládnoucí strana. Vyostřená atmosféra se neomezovala pouze na ulice Tbilisi, při projednávání předlohy se už v pondělí do pěstního souboje pustili právě poslanci.

Demonstrantů se k sídlu parlamentu v úterý večer sešlo podle odhadů kolem deseti tisíc. Těžkooděnci proti nim opakovaně použili slzný plyn, ohlušující granáty a vodní dělo, demonstranti po policistech házeli dělobuchy, petardy a také zápalné lahve, vylíčili reportéři z místa.

Ministerstvo vnitra tvrdí, že protest, který skončil až kolem čtvrté hodiny ranní místního času, překročil rámec zákona a svobody slova. Policisté podle úřadu zadrželi šedesát šest lidí.

Prezidentka protesty podporuje, další se čekají ve středu

Demonstranty podpořila svým prohlášením z newyorského sídla OSN prezidentka Salome Zurabišviliová, která původně vzešla z vládnoucí strany Gruzínský sen. „Je za mnou socha Svobody, která je symbolem toho, za co Gruzie vždy bojovala a kvůli čemu jsme dospěli až k dnešku. Jsem spolu s vámi, protože dnes ztělesňujete svobodnou Gruzii,“ prohlásila šéfka státu podle agentury TASS.

„Nikdo nemá právo brát vám vaši budoucnost. Nikdo vám nemůže klást pasti. Nikdo tento zákon nepotřebuje, nemá žádný základ, kromě příkazu z Moskvy. V každém případě se tato novela musí zrušit, v jakékoli podobě,“ zdůraznila prezidentka.

„Je to ruský zákon, všichni to víme. Zavedli ho v Rusku, zavedli ho v Bělorusku a my nechceme být součástí bývalého Sovětského svazu. Chceme být součástí Evropské unie, chceme být prozápadní,“ nechal se slyšet demonstrant Boris Gogolava.

Opoziční politici vyzvali hned na středu k dalším protestům před budovou parlamentu. „Proti pokojnému protestu nasadily speciální jednotky a policie nepřiměřenou sílu. Zatkli množství účastníků, včetně předsedy jedné opoziční strany Zuraba Džaparidzeho. Ale už za pár hodin přijde před parlament ještě více lidí než včera,“ prohlásil opoziční předák Giorgi Vašadze podle listu Kommersant.

Mezinárodní den žen je v Gruzii státním svátkem, očekává se, že demonstranti se v Tbilisi sejdou odpoledne.

Podle ruského vzoru

Kritici tvrdí, že inspirace novinky pochází z Ruska, kde podobný zákon schválili v roce 2012, po návratu Vladimira Putina do Kremlu. Od té doby ho ruské úřady neustále rozšiřují a používají k potírání občanské společnosti a nezávislých médií. Vládnoucí strana Gruzínský sen minulý měsíc oznámila, že zákon, který musí projít několika dalšími schvalovacími fázemi, podporuje.

Navrhovaná norma by vyžadovala, aby se organizace, které získávají více než dvacet procent svých finančních prostředků ze zahraničí, registrovaly jako „zahraniční agenti“ a podrobily se kontrole ministerstva spravedlnosti. Jinak by jim hrozily vysoké pokuty.

„Ruský zákon, který je nyní navrhován v parlamentu, je proti gruzínským národním zájmům, proti našim evropským ambicím,“ zdůraznil opoziční politik Irakli Pavlenišvili. Zákonodárce z Gruzínského snu Irakli Beraja naopak označil odpůrce návrhu zákona za „špiony“, reportoval nezávislý kavkazský server OC-Media.