Británie posílá Ukrajině „neporažené tanky“ a další zbraně. Kyjev i Moskva se snaží o překvapivý úder

Masivní ostřelování mířilo o víkendu na jih a jihovýchod Ukrajiny. Evakuace obyvatel dál pokračuje v okolí Soledaru, kde se nadále vedou tvrdé boje. Ukrajinská agentura Ukrinform navíc teď tvrdí, že ruský vůdce Vladimir Putin nařídil náčelníkovi generálního štábu, aby do března dobyl Donbas, přičemž podobný rozkaz vydal i loni. Situace na bojišti tak nyní stvrzuje nutnost další podpory ukrajinských obránců.

Britský ministr obrany Ben Wallace v pondělí v parlamentu oznámil detaily již avizované vojenské pomoci, která je podle něj dosud nejvýznamnější. Podotkl, že rozhodnutí poslat Ukrajině moderní tanky je právě „patřičnou reakcí na rostoucí ruskou agresi a nevybíravé ostřelování,“ píše list The Guardian. Přislíbená zásilka vojenského materiálu „výrazně zvýší schopnost Ukrajiny“ bránit se ruské invazi, uvedl Wallace. „Mohou tak nejen přežívat, ale vyhánět ruské síly z ukrajinského území,“ cituje ministra The Guardian.

Vedle v sobotu potvrzené dodávky čtrnácti moderních tanků Challenger 2 bude nynější balík zahrnovat i stovky obrněných vozidel, pontony, osm samohybných houfnic AS90, prostředky pro překonávání minových polí, na sto tisíc dělostřeleckých nábojů, stovky raket nebo náhradní díly na obnovu až stovky ukrajinských tanků a bojových vozidel pěchoty, píše Reuters.

Neporažené stroje

Nejvíce se mluví právě o tancích Challenger 2, které jsou podle britských médií strojem, který nikdy nebyl poražen ani nepadl do rukou nepřítele. Tanky vybavené třemi děly by mohly v dostatečném počtu změnit podobu konfliktu, třeba i díky přesnosti svého systému v dosahu dvou kilometrů. Stroje mají podle listu The Telegraph navíc brnění, které může odolat přímému zásahu ruského tanku T-72. Poskytují tak mnohem výraznější ochranu posádce.

Podle některých názorů je ale zásilka jen symbolická, protože strojů musí být více, aby měly skutečný význam. Otázkou je také výcvik ukrajinských vojáků k jejich použití, ačkoliv kancelář britského premiéra také prohlásila, že právě v souvislosti s dodávkami nového bojového arzenálu začne s výcvikem ukrajinských vojáků přímo v Británii.

„Tanky jsou stále nejúčinnějším prostředkem pro takzvané ofenzivní válčení. Britské tanky Challenger 2 byly navrženy výhradně k poražení ruských tanků v otevřeném boji. Jsou pokročilejší, méně zranitelné vůči přímé palbě a dronům a mnohem lépe ovladatelné. V momentu překvapení mohly tyto tanky snadno dislokovat a porazit nepřítele. Vím to, protože jsem to viděl,“ popsal pro web The Telegraph bývalý důstojník britské armády Hamish de Bretton-Gordon.