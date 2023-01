Polsko a Británie pošlou Ukrajině západní tanky. Naznačují, že budou následovat dodávky z dalších zemí

„Ukrajina se musí ubránit. Neubrání se však bez naší podpory,“ řekl Duda, který se ve Lvově na západě Ukrajiny setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten podle televize Polsat Polsku za jeho rozhodnutí vyjádřil vděčnost. Schůzky ve Lvově se zúčastnil také litevský prezident Gitanas Nauséda.

„Bude předána rota tanků Leopard v rámci budované koalice. Protože, jak víte, musí být splněna také řada formálních požadavků, udělení souhlasu a tak dále, které jsou zapotřebí, ale především chceme, aby to byla mezinárodní koalice,“ řekl Duda na společné tiskové konferenci podle televize Polsat.

Podle agentur bývá obvykle v jedné rotě čtrnáct tanků Leopard 2 (tři čety po čtyřech kusech plus tank velitele roty a tank jeho zástupce), v někdejším východním bloku ale rota obvykle čítala jen deset tanků (tři čety po třech tancích a tank velitele roty).

„Zatím není jasné, jakou mezinárodní koalici měl polský prezident na mysli,“ napsal na svém webu list Ukrajinska pravda. Upozornil také, že předání tanků by vyžadovalo souhlas Německa s jejich reexportem, už v úterý se ale objevila informace, že Berlín dosud takovou žádost od spojenců neobdržel. A Německo se obává eskalace konfliktu, dodal ukrajinský list.

Prezydent @AndrzejDuda w #Lwów: Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

FT: Británie předá Ukrajině tanky Challenger 2

Prezident Zelenskyj po schůzce ve Lvově řekl, že vidí „velice pozitivní signály ohledně dodávek tanků“, a to nejen z Polska, ale také od dalších zemí.

„Očekáváme koordinované rozhodnutí. Jen jeden stát nám nemůže leopardy pomoci, protože bojujeme proti tisícům ruských tanků,“ řekl Zelenskyj podle stanice BBC. „Nechci jmenovat konkrétní země, ale očekáváme dnes (ve středu) ještě jeden pozitivní signál z dalšího státu ohledně dodávek moderních tanků západního typu.“

Podle listu Financial Times kancelář britského ministerského předsedy Rishiho Sunaka potvrdila, že se chystá Ukrajině dodat moderní tanky. Mluvčí Downing Street sdělil, že Sunak požádal ministra obrany Bena Wallace, aby v nadcházejících týdnech „spolupracoval s partnery“ na „další a rychlejší podpoře Ukrajiny, včetně poskytnutí tanků“. Podle Financial Times by na Ukrajinu zamířily britské tanky Challenger 2.

Schůzky ve Lvově se zúčastnil také litevský prezident Gitanas Nauséda. Podle médií přislíbil, že Litva předá Ukrajině protiletadlové zbraně, které posílí protivzdušnou obranu, konkrétní typ ale neupřesnil. Dříve Vilnius poskytl Kyjevu americké přenosné protiletecké rakety Stinger.

Tanky Leopard má řada zemí NATO i další evropské země

V polském tisku se již dříve objevily zprávy, podle kterých by tanky Leopard německé výroby měla Ukrajině předat koalice západních států. Tanky Leopard 2 má ve výzbroji kromě německé a polské armády také Dánsko, Norsko, Španělsko či Kanada, anebo také Švédsko a Finsko, které však ještě nejsou členy Severoatlantické aliance.

Nizozemsko, které dříve provozovalo stovky tanků, si v současnosti tanky Leopard 2 pronajímá od Německa. Řecko a Turecko se podle komentátorů nejspíše svých leopardů nevzdají vzhledem k napětí ve vzájemných vztazích.

Spojené státy na 20. ledna svolaly na základnu v německém Ramsteinu další setkání představitelů zemí, které Ukrajině vojensky pomáhají. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí uvedl, že při jednání v Ramsteinu půjde o další dodávky zbraní na Ukrajinu.

Tanky Leopard 2 má obdržet také Česko a Slovensko jako náhradu za stroje T-72 a další výzbroj poskytnutou Ukrajině; loni obě země dostaly po jednom darovaném kusu. Na 44 objednaných tanků Leopard 2 čeká Maďarsko, které si pro výcvik zatím pronajalo dvanáct tanků starší verze.