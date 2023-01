Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová oznámila rezignaci

Poslední kapkou bylo video

Opozice opakovaně kritizovala podle ní velmi slabý výkon Lambrechtové ve funkci a po Novém roce ji opakovaně vyzývala k rezignaci. Poslední kapkou pro ni bylo novoroční video, na němž na pozadí oslav v Berlíně ministryně sotva srozumitelně mluví o tom, jak zajímavé lidi díky válce na Ukrajině potkala.

Politička v instagramovém videu v noci na Nový rok stojí na jedné z berlínských ulic, zatímco v pozadí hlasitě vybuchují dělbuchy a ohňostroje. „Uprostřed Evropy zuří válka,“ prohlásí Lambrechtová, zatímco se podle německých médií řada sledujících podivuje, jestli v tu chvíli sama není v Kyjevě. Politička oděná v modrém kabátu, které vítr neustále čechrá vlasy, pak na větu o konfliktu vyvolaném Ruskem naváže takto: „A pro mě s tím byla spojena řada mimořádných dojmů a mnoho, mnoho setkání se zajímavými a skvělými lidmi. Za to říkám srdečné díky.“

Podle kritiků, mezi nimiž byli i politici z vládního tábora, bylo video trapné, poškodilo Německo a jasně ukázalo, že Lambrechtová na svou funkci nestačí. Výkon Lambrechtové ve funkci dlouhodobě kritizovala konzervativní opoziční unie CDU/CSU.

Syn ve vojenské helikoptéře, nabídka přileb

Zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák z mnoha chyb ministryně připomenul například to, že když se měla zúčastnit návštěvy německých vojáků, dala přednost zimní dovolené v Alpách. Na služební cesty s sebou pravidelně brala svého syna, a to i vojenskou helikoptérou, ten to pak kontroverzně zveřejňoval na sociálních sítích.

Když před začátkem války požádala Ukrajina o vojenský materiál a o pomoc se zbraněmi, nabídla pět tisíc vojenských přileb a označila to za „velmi silný signál“. V Německu to však bylo vnímáno jako špatný vtip. Neznala také základní výzbroj německé armády, neznala jmény ani členy svého nejbližšího grémia. Vytýkala se jí rovněž vleklá modernizace německé armády, uzavřel zpravodaj ČT.

Kdo dál

Média již několik dní spekulují o tom, kdo by sociální demokratku Lambrechtovou v čele ministerstva obrany mohl nahradit. Nejčastěji se v této souvislosti mluví o její stranické kolegyni Evě Höglové, která se problematice armády dlouhodobě věnuje. Často jsou ale také zmiňováni ministr práce a sociálních věcí Hubertus Heil nebo spolupředseda sociální demokracie (SPD) Lars Klingbeil.

Lambrechtová prozatím zůstává ministryní obrany. Ministryní podle mluvčího ministerstva Christiana Thielse zůstane, dokud jí spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier nepředá oficiální dokument o uvolnění z funkce. O jeho vydání musí Scholz prezidenta požádat.

Lambrechtová není prvním členem Scholzova kabinetu, který odchází. Scholzovu vládu, která je u moci od konce roku 2021, opustila loni v dubnu tehdejší ministryně pro rodinu Anne Spiegelová. Nahradila ji Lisa Pausová. Důvodem tehdy byla kritika, že po předloňských ničivých záplavách na západě Německa odjela na měsíční dovolenou do Francie. V té době byla ministryní životního prostředí ve spolkové zemi Porýní-Falc, kterou přívalové deště a mohutné záplavy obzvlášť zasáhly.