Bulharsko a Rumunsko patří do Schengenu, argumentům proti nerozumím, řekla ČT24 eurokomisařka

Podle Johanssonové je třeba mít pro zvládání migrace správnou legislativu a spolupracovat se třetími zeměmi. „Nyní sledujeme stále více migrantů, kteří nejsou uprchlíky, a tedy by neměli neregulérně vstoupit do Evropské unie,“ poukazuje. Česko a další země zavedly v důsledku migrace kontroly na hranicích . Podle Johanssonové se nyní pohyb na takzvané balkánské trase zmírnil.

Johanssonová argumentům těchto zemí nerozumí, protože prý Bulharsko a Rumunsko podpořilo české předsednictví, téměř všechny země EU a rovněž Evropská komise. „Musím říct, že jsem byla zklamaná, že se to nepodařilo, protože opravdu čekají dlouho. Oba státy si zaslouží být součástí Schengenu a jsem přesvědčená, že to rozhodnutí příští rok padne,“ prohlásila.

Od ledna vstoupí do schengenského prostoru Chorvatsko , které má dlouhé jadranské pobřeží. Johanssonová se neobává, že by na něm docházelo k narušování vnějších hranic. Schengen se naopak nerozšíří o Bulharsko a Rumunsko. Obě země podle Komise splňují potřebné podmínky už více než deset let. Proti jejich vstupu se postavily Rakousko a Nizozemsko.

Zároveň však zdůraznila, že nestačí pouze posilovat vnější hranice, je třeba pracovat přímo na zmíněných trasách. Na té balkánské jde zejména o Syřany. Komisařka přiznává, že dohoda s Tureckem o zadržování a vracení uprchlíků nefunguje bez problémů, což ji prý „znepokojuje nejvíce“.

Komisařka také v rozhovoru ocenila solidaritu s ukrajinskými uprchlíky. „Musím říci, že pokud by se mě někdo zeptal před rokem, jestli Evropa zvládne čtyři miliony nových uprchlíků, tak bych o tom pochybovala, ale to, co jsme pozorovali ze strany občanů, dobrovolníků, vlád a nevládních organizací, to je skutečně bezprecedentní,“ sdělila.