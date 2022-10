Polská armáda nakupuje nové zbraně, hlavní dodávky budou z USA a Jižní Koreje

Polské vojenské sklady jsou nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině vyprázdněné, ale Varšava nasmlouvala nové rozsáhlé dodávky. Z USA by tak měla například dostat protitankové střely Javelin, salvové raketomety HIMARS či nejmodernější typy tanků Abrams. Polsko se také zapojilo do programu bojových letounů a jako jedna z prvních středoevropských zemí by mělo obdržet americké stíhačky F-35, uvedl zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Vedle toho Varšava nakoupí houfnice, tanky či letadla od Jižní Koreje. U těchto tanků předpokládá, že by je po roce 2026 v korejské licenci vyráběla přímo v Polsku. Odtud by si je pak mohly kupovat i další státy Evropské unie.