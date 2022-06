Přerozdělování migrantů by mělo být dobrovolné, zní od unijních ministrů vnitra

Vedle Polska patří k zemím s největším počtem přijatých běženců právě Česko, kde se jich registrovalo téměř 370 tisíc. Podle Rakušana sice země příliv zvládá, není však vyloučeno, že by v budoucnu pomoc jiných států využila. „Kdyby ovšem faktor Putin zasáhl a měly se nastartovat nějaké další vlny, tak v té chvíli je potřeba se bavit například o usměrňování dopravních proudů z té ukrajinsko-polské hranice,“ prohlásil.

Podle ministra by například pomohlo zavedení dopravních linek vozících uprchlíky z hranic do zemí, které mají volné kapacity. „Že by tam (na Ukrajině, pozn. red.) přednostně byly nabízeny spoje do těch zemí, které tolik vytíženy nejsou a samozřejmě by tam v nějakých hubech byly poskytovány podrobnější informace o tom, které země už opravdu vytíženy jsou, případně jaké regiony jsou ještě volné,“ uvedl Rakušan po jednání.

Podle francouzského ministra Géralda Darmanina zástupci unijních vlád výrazně posunuli kupředu dlouhodobě zablokovanou debatu o migrační reformě, jejímž hlavním sporným bodem bylo právě přerozdělování migrantů. Uprchlíků za tři a půl měsíce od začátku ruské invaze přišlo do Unie na pět milionů.