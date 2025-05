Vláda USA chce přesídlit až milion lidí z Gazy do Libye, píše NBC News

Básim Naím, zástupce teroristického hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá, řekl, že o žádných jednáních o možném přesunu Palestinců do Libye neví. „Palestinci jsou ve své vlasti silně zakořenění, jsou jí velmi oddaní a jsou připraveni bojovat do konce a obětovat vše pro obranu své země, rodin a budoucnosti svých dětí,“ řekl. Dodal, že o Palestincích, včetně obyvatel Pásma Gazy, mají právo rozhodovat jedině sami Palestinci.

Možnost pobídek

Televize NBC News podotýká, že je otázkou, kolik Palestinců z Gazy by dobrovolně odešlo do Libye. Americká administrativa uvažuje o tom, že by těmto lidem byly poskytnuty pobídky, jako je ubytování zdarma a dokonce jistá forma stipendia. „Podrobnosti ohledně toho, kdy a jak by jakýkoliv plán na přesídlení Palestinců do Libye mohl být uskutečněn, jsou nejasné a snaha o přestěhování až milionu lidí by pravděpodobně narazila na překážky,“ uvádí NBC News.

V Pásmu Gazy zuří válka mezi Hamásem i Izraelem. Izraelská armáda ofenzivu spustila po teroristickém útoku Hamásu na jihu Izraele v říjnu 2023. Většina z obyvatel palestinského teritoria byla od té doby vnitřně vysídlena a asi 53 tisíc lidí přišlo o život. Lidé v Pásmu Gazy podle humanitárních organizací živoří v katastrofálních podmínkách.

Trumpova administrativa dala najevo, že po konci války by při obnově Gazy měly pomoci arabské země. Tyto státy, ale i OSN nicméně zásadně odmítají Trumpovu myšlenku trvale přesídlit Palestince, šlo by podle nich o etnické čištění.