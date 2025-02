Fantasmagorie, komentuje Szántó Trumpův plán na přesídlení Gazanů

„Teď najednou takto gigantický plán určité okupace, nějaké rehabilitace a správy poměrně rozsáhlého území a hlavně uvnitř nesmírně důležitých zájmů (amerických) spojenců, jako je Izrael, Saúdská Arábie či Egypt a další – a do toho se dostat do oka hurikánu Blízkého východu – (to) je něco, co asi velmi překvapilo řadu představitelů zahraniční a obranné politiky USA,“ dodal Szántó.

Podle něj je na místě, aby USA, pokud budou na svém plánu trvat, nejprve představily plán bod po bodu. „Aby o tom bylo možné mluvit, alespoň o proveditelnosti některých těch věcí. Ale momentálně tak, jak to bylo prezentováno na společné tiskové konferenci (Trumpa) s Netanjahuem, je to něco z velice divoké reálpolitické fantazie,“ zopakoval zahraniční redaktor ČT.

„Krátkodobě může být plán v zájmu Izraele“

Szántó připustil, že krátkodobě může být Trumpův plán na převzetí kontroly nad Pásmem Gazy Washingtonem podle určitého úhlu pohledu v zájmu Izraele, protože v tuto chvíli není jasné, kdo bude v budoucnu oblast ovládat.

„Pro izraelskou bezpečnost je to bezpochyby velmi dobrá zpráva, ale spíše v krátkodobém horizontu. Nakolik je to stravitelné jako řešení také pro Palestince a pro ostatní spojence, případně odpůrce USA a Izraele, to je samozřejmě s velkým otazníkem,“ podotkl bývalý zpravodaj.

„Je velmi pravděpodobné, že drtivá většina Palestinců, o kterých se mluví, a jejichž hlas zatím slyšet úplně není, tedy těch dva a čtvrt milionu Palestinců žijících v Gaze, také s nápadem, že by měli opouštět Gazu, která je jejich domovem, bezpochyby nesouhlasí,“ uzavřel Szántó.