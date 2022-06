Máme povinnost se o uprchlíky postarat. Bez jejich přesunu z Prahy ale hrozí sociální problémy, míní Hřib

Volné kapacity v dalších krajích a přeplněnost Prahy podle něj potvrdila i datová analýza, kterou si nechala zpracovat vláda. Problémy podle Hřiba souvisí také s rostoucími životními náklady. „I Daniel Hůle z Člověka v tísni říká, že pokud nedojde k přesunu více než 30 tisíc uprchlíků z Prahy do jiných regionů, kde je volná kapacita, tak dojde k velkým sociálním problémům,“ upozornil primátor.

Hřib však zároveň zdůraznil, že je morální povinností se o běžence postarat. „Musíme to ale dělat racionálně a efektivně.“ Na uzavření pražského centra tak trvá. „Ano, středa 15. června bude poslední den,“ řekl primátor.

Příchod velkého množství uprchlíků podle něj v Praze nejspíš zvýšil ceny nájmů. „Kdyby tady nebyli, tak by ty pronájmy byly pravděpodobně levnější, protože by po nich byla menší poptávka,“ řekl. „Podle elementárních zákonů ekonomiky – nabídka, poptávka – to tlačí ceny nahoru. A říkám, že se to děje v kontextu ekonomické krize, kterou zavinila Putinova invaze na Ukrajinu,“ dodal.

„Motivační mechanismy“

Problém je podle něj třeba řešit na vládní úrovni. „Je nutné situaci skutečně s nejvyšší urgencí řešit na úrovni premiéra. Je nutné koordinovat ministerstva a samosprávy,“ řekl. Kabinet by dle jeho přestav měl vytvořit „motivační mechanismy“, které by napomohly přesunu běženců do jiných krajů.

Například u uprchlíků, kteří si během tří měsíců v Praze nenašli práci, by podle něj mohlo dojít ke snížení přijímané podpory v hlavním městě. Příspěvky jsou však stanovené zákonem. „Zákony se dají jistě změnit, od toho je tady Poslanecká sněmovna a vláda,“ reagoval Hřib. Nebrání se ale jiným opatřením, pokud budou stejně efektivní, uvedl.

Upozornil, že se problém netýká pouze Prahy, ale s naplněnými kapacitami se potýkají i krajská města. Podle Hřiba se hejtmani nebrání pomoci běžencům, chybí spíš koordinace ze strany vlády.

Čtvrtá linka metra a tunely na okruhu

V dubnu se také v Praze začala stavět čtvrtá linka metra. Město na ni může čerpat úvěr ve výši až 23 miliard korun, zadlužit by to mělo městkou kasu až na čtyřicet let. „Investice jsou potřeba. Z krize se budeme muset objektivně proinvestovat,“ řekl primátor.

Půjčka je podle něj výhodná, přesto by Hřib preferoval, aby na stavbu metra D přispěl stát. „Nebudou jím určitě jezdit jen Pražané,“ poznamenal primátor. Dohoda s vládou na tom však zatím není. „S panem ministrem (dopravy Martinem Kupkou z ODS – pozn. red.) jsme se bavili spíše o městském okruhu,“ uvedl.