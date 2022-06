Hřib by měl přehodnotit uzavření uprchlického centra, říká lidskoprávní zmocněnkyně

Nový zákon přezdívaný Lex Ukrajina 2, který zpřísňuje podmínky pro ukrajinské uprchlíky, podle ní může přinášet problémy, ale změny jsou nutné.

„Česká republika hlásí vyčerpání svých kapacit, a je potřeba nastavit mechanismy pro to, aby se do přijímání uprchlíků zapojily okolní státy. Je legitimní říct: zvládli jsme to, ale v tuto chvíli jsou naše kapacity na stropu našich možností,“ říká.

Poděkování iniciativě Hlavák

Zpřísnění podle ní nemá přímou souvislost se situací, kolem romských uprchlíků, kteří se shromažďují na pražském hlavním nádraží.

Na podobu zákona jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva neměla žádný vliv. „Ve funkci zmocněnkyně jsem se ocitla, až když byl zákon již připomínkován a připraven k předložení,“ vysvětluje. Ráda by se snažila, aby některá opatření více ošetřovala některé specifické skupiny, která mohou ze systému pomoci vypadnout, což se týká právě romských uprchlíků.

„Jsem vděčná iniciativě Hlavák, která na dobrovolnické bázi pomáhala, aby tam ti lidé měli alespoň nějaké minimální zázemí, dostali potraviny, zdravotní ošetření a informace,“ řekla.

Řekla, že je přesvědčena o tom, že nějaké základní zázemí by na pražském Hlavním nádraží mělo fungovat, a že by na místě měla být podpora v dopravě do nouzového ubytování a to i v nočních hodinách, což by podle ní řešilo problém hromadění lidí na nádraží.

Dodala, že se bude se snažit jednat s primátorem Hřibem o tom, aby tato elementární podpora byla dostupná. Zřídila také pracovní skupinu, která toto má řešit.

„Jak trojské, tak malešické stanové městečko se snaží o důstojné, byť nouzové ubytování a zajištění programu pro děti, rozdávají potraviny a vitamíny a fungují dobře,“ uvedla s tím, že by ale mělo jít o ubytování jen po co nejkratší možnou dobu.