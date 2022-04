Začíná dlouho plánovaná stavba pražského metra D. Má trvat sedm let

Spory kolem projektu

Pražští radní schválili stavbu linky 8. října 2013. První úsek měl vést z Pankráce do Písnice. Trasa dlouhá přes deset kilometrů měla být hotova do roku 2022. Obsloužit má několik sídlišť v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a další spádové oblasti. Má odlehčit lince C. Dne 18. října 2013 získala trasa D od Prahy 4 územní rozhodnutí.

Tehdejší pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) řekl, že stavba trasy D ze stanice Náměstí Míru do Písnice vyjde na 60 miliard korun. Později se objevily další odhady nákladů. Pražští radní rozhodli, že na trase budou jezdit vlaky bez řidiče.