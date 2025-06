SOUHRN: Zásadní události neděle 1. června

Opoziční ANO a SPD budou ve sněmovně při čtvrteční schůzi ke spornému daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti požadovat demisi koaličního kabinetu. Pokud neuspějí, pravděpodobně následně vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. V Otázkách Václava Moravce to uvedli místopředsedové obou opozičních hnutí Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD).





V ruské Brjanské oblasti se v noci na neděli zřítil most, do něhož následně narazil osobní vlak a vykolejil. Nejméně sedm lidí zahynulo, desítky utrpěly zranění, uvedl gubernátor oblasti Alexander Bogomaz. Dopravní most se zřítil také v Kurské oblasti, v tomto případě utrpěli podle ruského vyšetřovacího výboru zranění tři lidé. Výbor tvrdí, že příčinou pádu obou mostů byl výbuch.