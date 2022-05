Pochod izraelských nacionalistů Jeruzalémem se neobešel bez konfliktů

Podle zpravodaje ČT Davida Borka je ve vzduchu cítit nervozita a napětí, konfrontace ale nepřesáhly slovní potyčky či strkanice. Někteří účastníci pochodu skandovali „Smrt Arabům“, „Ať vaše vesnice shoří“ a další protiarabské slogany či hesla, vyzývající k násilí. Podle serveru listu The Times of Israel se akce odhadem zúčastnilo na 50 tisíc lidí. V jednu chvíli nad nimi proletěl bezpilotní letoun s palestinskou vlajkou, který policie krátce nato zabavila.

Konflikty na Chrámové hoře

Server The Jerusalem Post s odvoláním na izraelskou policii napsal, že palestinští radikálové na Chrámové hoře ráno z oken mešity al-Aksá házeli na policisty židle a petardy. Další pak u mešity na policii házeli kamení. Policie jich několik zadržela, podle The Times of Israel bylo zadrženo i několik Židů. Důvod server neuvádí, k zatýkání ale policisté přistoupili podle něj poté, co někteří na místě mávali izraelskými vlajkami.

Chrámovou horu v neděli navštívilo i na dva tisíce Izraelců včetně krajně pravicového poslance, někteří z nich mávali izraelskými vlajkami. Tuto návštěvu odsoudilo jordánské ministerstvo zahraničí, které ji označilo za provokaci, jelikož se odehrála několik hodin před plánovaným pochodem izraelských nacionalistů.

Na Chrámovou horu, kterou spravuje arabská nadace, nemuslimové smějí jen v určitých časech a nesmějí se tam modlit. Místo leží ve východním Jeruzalémě, který byl 20 let pod správou Jordánska, než ho v šestidenní válce v roce 1967 dobyl Izrael.

Trasu nezměníme

Pochod každý rok vyvolává střety. Jak připomněl David Borek, loni stejný pochod vedl k vyslání raket islamistů z Pásma Gazy na Jeruzalém a začala několikadenní válka Izraele s hnutím Hamás.