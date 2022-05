Pohřeb zastřelené novinářky z al-Džazíry doprovodily střety mezi Palestinci a izraelskou policií

Rakev s tělem novinářky se z nemocnice do kostela v jeruzalémském Starém Městě pokusily přenést desítky lidí, mnozí z nich měli palestinské vlajky. Na místě zasáhla izraelská policie a propukly střety, při kterých se v jednu chvíli rakev zřítila k zemi. Policie později umožnila rodině převézt rakev do kostela autem. Vstup do nemocnice následně uzavřela a proti zbývajícím demonstrantům uvnitř použila slzný plyn, píše AP.

Izraelská armáda v pátek uvedla, že asi dvě stě metrů od Aklahové docházelo k silné střelbě. V tuto chvíli ale prý nelze určit, kdo střílel. Novináři, kteří byli s Aklahovou, z nichž jeden byl postřelen, uvedli, že na místě v době incidentu nebyli palestinští ozbrojenci a ke střetům nedocházelo. Podle zpravodaje ČT v Izraeli Davida Borka událost ovlivňuje život v Jeruzalémě. Je tam prý patrná nervozita a vyšší policejní přítomnost, uvedl.

Reportérčino tělo bylo ve čtvrtek převezeno k sídlu palestinské samosprávy v Ramalláhu. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás před truchlícími řekl, že izraelské úřady nesou plnou odpovědnost za smrt novinářky a že věc předá Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Izrael předtím vyzval ke společnému vyšetřování. Palestinská samospráva to ale odmítla a sdělila, že kulku, která novinářku zabila, nevydá k balistické analýze.