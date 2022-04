Spojené státy podle médií zvažují vyslání delegace na vysoké úrovni na Ukrajinu

Mezi kandidáty na návštěvu ukrajinské metropole jsou i americký prezident Joe Biden či viceprezidentka Kamala Harrisová. Mnohem pravděpodobnější je však vyslání vysoce postaveného člena vlády jako jsou šéf diplomacie Antony Blinken nebo ministr obrany Lloyd Austin, píše Politico.

Diskuzi o riskantní cestě potvrdil s odkazem na vlastní zdroj obeznámený se situací i list The New York Times, návštěva prezidenta či viceprezidentky je podle něj ale vysoce nepravděpodobná. Podobný výlet nejvyšších amerických činitelů do země ve válečném stavu by totiž vyžadoval enormní bezpečnostní přípravy a velké lidské i materiální zdroje.

Podobná mise by podle The New York Times byla důležitým symbolem sounáležitosti s Ukrajinou, zároveň by však představovala vysoké riziko. V případě újmy vysoce postaveného amerického činitele by Washingtonu hrozila přímá konfrontace s Ruskem, které se Biden opakovaně zavázal vyhnout.