Podpora vstupu do NATO ve Finsku roste. Pro ukončení neutrality je už většina obyvatel

S ekonomickým boomem se Finsko začalo více zapojovat do západních struktur. K členství v OSN z padesátých let se přidalo plné členství v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a Radě Evropy. Po rozpadu Sovětského svazu Finsko vstoupilo i do Evropské unie, před vstupem ale země deklarovala svou neutralitu spočívající v národní obraně a neúčasti ve vojenských aliancích.

Finský prezident byl také zastáncem „aktivní neutrality“. Aktivní diplomacií chtěl vytvořit most mezi Východem a Západem, o kterém se po druhé světové válce mluvilo také v Československu. Finsku se nicméně tento postoj poměrně úspěšně dařilo uvádět v praxi. Helsinky se tak například staly místem konání bezpečnostní konference v polovině sedmdesátých let, kdy k vyjednávacímu stolu zasedly kromě Sovětského svazu i Spojené státy a Kanada, tedy vlivní členové NATO.

Finský národ také v rámci Evropy vyniká velkou vůlí bránit svou vlast. Průzkum veřejného mínění z roku 2015 ukázal, že do obrany by se v případě potřeby zapojilo 74 procent Finů. Podle stejného průzkumu by se do obrany své země zapojilo jen 23 procent Čechů.

Na rozdíl od řady západních zemí Finsko nezrušilo povinnou vojenskou službu pro muže, naopak ji rozšířilo o dobrovolnou službu pro ženy. V závislosti na tom, jakým výcvikem branci prochází, trvá povinná služba 165, 255 nebo 347 dní. Aktivní armádní záloha v zemi o pěti a půl milionech obyvatel dosahuje velikosti asi 280 tisíc mužů a je tak jedna z největších v Evropě. Pokud by však armáda povolala veškeré zálohy, bylo by k boji připraveno asi milion mužů.

„Ve Finsku i Švédsku se změnila situace. Poprvé vidíme, že většina lidí je podle průzkumů pro (vstup do NATO – pozn. redakce). S parlamentem se snažíme efektivně definovat všechny jeho okolnosti, nebezpečí i výhody, a to co nejdříve,“ odpověděl finský prezident Sauli Niinistö stanici Fox News na otázku, zda se země chystá vstoupit do NATO.

„Příležitost může brzy zmizet“

Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že by Finsko se Švédskem neměly se vstupem příliš váhat. „Teď mají příležitost. Putin je zaměstnaný, ale příležitost může zase brzy zmizet,“ řekl Rasmussen, podle kterého by tak oba státy přispěly k porážce Ruska.

Závisí ovšem jen a pouze na Finsku, jestli vyhodnotí hrozbu jako tak zásadní, aby kvůli ní opustilo svou desítky let trvající neutralitu. Niinistö je po četných jednáních s ruským prezidentem pokládaný za znalce Vladimira Putina, i on však přiznává, že jeho další záměry jsou jen velmi těžko čitelné. „Vždy ukazoval jakousi zahořklost až nenávist. Říkal, že matce Rusi bylo ubližováno, a tento jeho názor rok co rok jen sílil. (…) Už teď udělal něco, co jsme považovali za nemožné a je jen velmi obtížné předvídat, co bude dál,“ popsal.

Finský prezident ovšem také poznamenal, že je nutné zabránit další eskalaci situace na Ukrajině. Zdá se tak, že severská země vyčkává na další kroky svého východního souseda, zatímco NATO stát ubezpečuje o nadále otevřených dveřích. Výhružky směřující z Ruska by ale mohly Finsko ke členství v Alianci jen dále přiblížit.

„Přihlášky Finska a Švédska můžou být schváleny víceméně přes noc,“ řekl Svobodné Evropě Rasmussen. Obejít by se to tentokrát mohlo bez saunové diplomacie.