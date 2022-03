Ruská prokuratura žádá pro Navalného dalších 13 let za údajný podvod a pohrdání soudem

Podle prokuratury použil Navalnyj pro osobní účely stovky milionů rublů převedené do různých fondů včetně Navalného Fondu boje s korupcí, který úřady mezitím zakázaly jako extremistickou organizaci.

Žalobkyně upozornila, že v předchozím procesu se odsouzený dopustil urážlivých výroků, které se dostaly do médií a následně způsobily „neodůvodněný pokles autority soudního systému“ v Rusku. Navalnyj podle ní nebojoval proti korupci, ale „jen diskreditoval režim“. Na dráhu páchání trestných činů jej přivedl pocit „vlastní výjimečnosti“, prohlásila prokurátorka.

„Žádám, aby soud uznal Navalného vinným a vynesl trest v podobě 13 let odnětí svobody s (následným) omezením svobody na dva roky,“ citoval TASS prokurátorku Nadeždu Tichonovovou, která také soud požádala, aby obžalovanému uložil pokutu ve výši 1,2 milionu rublů (asi 224 tisíc korun).

Proces s Navalným se odehrává ve věznici, kde si opoziční politik odpykává předchozí trest. Jeho stoupenci jsou přesvědčeni, že se tak děje proto, aby soud co nejvíce unikal pozornosti veřejnosti, kterou Navalnyj i z vězení burcuje k protestům proti ruskému vpádu na Ukrajinu.

Obžaloba rovněž tvrdí, že v jiném procesu, ve kterém byl loni v únoru za pomluvu válečného veterána odsouzen k pokutě, Navalnyj urazil prokurátorku a svědka a dopustil se tak pohrdání soudem.

Pomluva válečného veterána je v Rusku trestným činem a opozičník jej podle soudu spáchal svými kritickými výroky o lidech účinkujících v propagačním videu na podporu změn ústavy před celostátním referendem. Označil je za zrádce a zkorumpované lokaje režimu. Jedním z dotyčných byl i 94letý válečný veterán, který později u soudu vystupoval jako svědek.

Navalnyj je zadržený od svého návratu do Moskvy poté, co se v Berlíně léčil z otravy novičokem. Zlikvidovat jej měli agenti FSB, opozičník je přesvědčen, že přímo na příkaz ruského vládce Vladimira Putina. Kreml tvrzení popírá a zpochybňuje i to, že se Navalnyj vůbec otrávil.