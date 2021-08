„Putin je pološílený car,“ napsal z vězení Navalnyj. Apeloval na cílené sankce proti oligarchům

Opozice nezmizí

Je přesvědčen, že pokud by se jeho uskupení mohlo účastnit zářijových voleb do dolní komory parlamentu, vyhrálo by. Poukázal na to, jak režim zakazuje kandidaturu všem, kdo by ho mohli ohrozit. Vysvětluje si to velkým strachem mocenské elity.

Věří, že i v podmínkách čím dál zmanipulovanějších voleb může kartami zamíchat jeho projekt takzvaného chytrého hlasování. Ten spočívá v tom, že jeho Fond boje proti korupci vybírá jednoho z připuštěných kandidátů, který má největší šanci porazit politika Putinova Jednotného Ruska, a nabádá všechny opozičně naladěné voliče, aby hodili hlas jemu.

„Nevede to ke zvolení dobrých kandidátů, ti se nesmí účastnit. Ale můžeme zvolit někoho jiného, než koho si naplánoval Kreml. Bude to volba lidí, ne Putina,“ vysvětluje.

Opozice podle něj nezmizí, i když rizika protivládní činnosti prudce vzrostla. Protirežimně naladěných lidí je podle něj mnoho.