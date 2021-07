Šír: Sedm let západních sankcí odsoudilo ruskou ekonomiku k marginalizaci

Aby měly sankce efekt, musí být cena, kterou agresor – obecně aktér, proti němuž jsou sankce směřovány – za svoje chování ponese, větší než potenciální zisky, které mu poplynou z toho, když mu takové chování projde. Jedině pak snad bude mít důvod svoje chování přehodnotit. Navyšováním nákladů na pokračování v nastoupeném kursu, v daném případě prodražováním války, lze – tolik alespoň teorie – ovlivnit kalkulace aktéra, na nějž opatření cílí. V konkrétním případě se tak vychází z předpokladu, že Rusko nejedná iracionálně. Je „jen“ agresivní a dělá to, co mu ostatní dovolí. Klíčem ke změně tohoto – z pohledu mezinárodního společenství závadného – chování je tedy vytvořit podmínky pro to, aby se agresorovi nevyplatilo.

Sankce, v nejobecnější rovině ekonomické nástroje vlivu, se v mezinárodní politice využívají odnepaměti. Jejich výraznou předností – oproti jiným nástrojům takzvané tvrdé moci – je, že se obejdou bez vysílání vlastních vojáků do zahraničí a že při nich obvykle ani nikdo neumírá. Oproti klasickému použití síly jsou i zpravidla o dost levnější a také méně riskantní co do potenciální nežádoucí eskalace. Odtud pramení jejich atraktivita zejména mezi bohatými a technologicky vyspělými státy, které si mohou případné ztráty spojené s uvalováním sankcí dovolit.

Mezinárodní měnový fond odhadoval po prvním roce dopad mezinárodních sankcí na ruskou ekonomiku na něco mezi 1 a 1,5 % HDP a značný nepřímý kumulativní efekt, což za sedm let trvání vydá již na hezkých pár stovek miliard dolarů. To jistě není katastrofa, ale zamrzí. Výrazně vzrostla politická a reputační rizika s tím dělat byznys v Rusku coby mezinárodně sankcionované zemi. To vše přispívá k dalšímu oddalování Ruska od mezinárodních ekonomických a finančních center a k prohlubující se marginalizaci ruské ekonomiky ve světovém měřítku.

Hodnocení politických dopadů je složitější.

Sankce pochopitelně nemohly změnit nic na příčině války, a tou je současný ruský režim. Ani nemohly zvrátit situaci v zóně konfliktu. Sehrály nicméně svou roli, pokud jde o zastavení ruského postupu.

Do hlavy ruskému vedení, co všechno mělo na Ukrajině původně v plánu, pochopitelně nevidíme. Těžko tak operovat něčím, co se nakonec nestalo. Přesto. Nebýt sankcí, není vůbec jisté, že by se invazní tanky při svém průchodu nezastavily dál, než kudy probíhá linie dotyku teď. Chronologické srovnání pohybu fronty a koordinovaného přijímání mezinárodních sankcí ukazuje na to, že teprve po jejich zpřísnění na podzim 2014 a srozumitelně komunikované přípravě dalších na počátku roku 2015 přistoupilo Rusko na vojenskou deeskalaci a na imitaci diplomatického procesu.

Výsledkem těchto rozhovorů byly dohody známé jako Minsk I a Minsk II, nastavující základní parametry budoucího politického urovnání. V nich Rusko souhlasilo – mimo jiné – s ustavením bezpodmínečného a úplného klidu zbraní, se stažením všech zahraničních vojenských formací, techniky jakož i žoldnéřů z území Ukrajiny a v neposlední řadě též s obnovou kontroly ukrajinské vlády nad rusko-ukrajinskou hranicí v zóně konfliktu. Nic z toho zatím vyplněno nebylo. Proto poslední další rutinní prodloužení hospodářských sankcí EU.

Sankce. Co z toho

Napadením Ukrajiny v roce 2014 postavilo Rusko sjednocenou Evropu před test schopností reagovat na vážné mezinárodní krize v bezprostředním sousedství. Unie na tuto výzvu odpověděla mimo jiné sérií hospodářských sankcí, které k překvapení mnohých a navzdory skeptickým předpovědím z dřívějška i po sedmi letech drží. Co víc, jejich potenciál coby nástroje zvládání podobných situací ještě není vyčerpán.

Ačkoli konečné urovnání rusko-ukrajinského konfliktu se zdá v nedohlednu, dosavadní zkušenost s uplatňováním protiruských sankcí umožňuje činit dílčí závěry.

Prvně, uvalením sankcí Evropa demonstrovala – i přes vnitřní rozhádanost a zranitelnost – schopnost nalézt jednotný postoj v natolik komplikované otázce, jako je další postup vůči Rusku. Ukázala, že dokáže bez větších problémů působit agresorovi bolest. Ukázala, že je současně ochotna akceptovat rizika spojená původně s tím jít do natolik nejistého podniku, jako jsou protiruské sankce. To vše je možná ještě důležitější než samotný jejich úspěch a dává naději, že v tomto postoji vydrží i nadále.

Potvrdilo se, že pro náležitý efekt není občas od věci koordinovat postup se spojenci a dalšími partnery.

Evropské státy sankcemi proti Rusku za napadení Ukrajiny ukazují, že začínají brát – po nepotrestané agresi proti Gruzii – normativní záležitosti opět vážně. To představuje solidní základ do budoucna co do reakce na případné další útoky na evropskou bezpečnostní architekturu, jež mohou ještě přijít.

Principiální sankční politika je rovněž důležitou součástí kredibility postoje EU. Pokud se nám nelíbí, že některý stát v sousedství bez optání zabírá silou území druhého státu, a toto chování nepřijímáme a myslíme to vážně, je dobré ukázat, že jsme pro to také sami ochotni něco snést.

Čas od času se objevují hlasy volající po zrušení sankcí. Poukazují na to, že sankce údajně nikomu neprospívají, že poškozují vzájemný obchod, poškozují naše firmy, že s Ruskem čelíme společným výzvám, Rusko jakoby potřebujeme a kdesi cosi. To je všechno možné. Bohužel, dokud Rusko bude i nadále okupovat část Ukrajiny a vést na jejím území válku, neexistuje jediný důvod pro jejich zrušení.

Leda že bychom chtěli ustupovat agresorovi. A s tím má Evropa – a naše země obzvlášť – historicky neblahou zkušenost.