Komentář Jana Šíra: MH17 a trest. Začíná hlavní líčení s obviněnými z útoku na let Malajsijských aerolinií

Dopravní boeing 777 společnosti Malaysia Airlines stihla katastrofa v prostoru nad Doněckou oblastí 17. července 2014, na jeho pravidelné lince z Amsterodamu do Kuala Lumpuru.

Vyšetřování ustanovilo, že let MH17 byl zničen v důsledku zásahu střelou země-vzduch z výzbroje 53. protiletadlové brigády raketových vojsk ozbrojených sil Ruské federace. Samotný zbraňový systém byl krátce před útokem i s obsluhou dopraven na pozici odpalu do zóny ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny z území Ruska, kam byl po provedení úkolu rovněž obratem evakuován zpět. Let sestřelila ruská armáda.

Putinovi „horníci a traktoristé“

Na lavici obžalovaných má usednout první čtveřice předpokládaných pachatelů tohoto zločinu z řad ruské generality a Ruskem kontrolovaných protivládních ozbrojenců operujících na východě Ukrajiny v rámci integrované kampaně – Igor Girkin, Oleg Pulatov, Sergej Dubinskij a Leonid Charčenko.

Z uvedené čtveřice pouze posledně jmenovaný – Charčenko (nom de guerre Krot, rodák z ukrajinského Donbasu, jako mladistvý byl již souzen, odseděl si několik let za skupinové znásilnění) – naplňuje svým profilem představu jakéhosi lokálního vzbouřence.

Ostatní tři jsou Rusové, již rozhodující část své profesní kariéry zasvětili službě ve zpravodajských službách a armádě.