Nejen Putina. Změny ruské ústavy mohou chránit také obžalované ze sestřelení letu MH17, upozornil Šír

Připravované změny ruské ústavy obsahují řadu nesouvislých ustanovení, zhodnotil v pořadu Události, komentáře politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV Univerzity Karlovy. Vedle toho, že ruský prezident Vladimir Putin by se po skončení svého mandátu mohl postavit do čela posílené Státní rady, je podle Šíra zajímavá i jiná pasáž. V té se hovoří o nadřazení ruského práva nad mezinárodními dohodami a podle Šíra to může souviset s nadcházejícím soudem ve věci sestřelení letu MH17.