Putin v poselství o stavu země ohlásil nová opatření v boji proti chudobě

„Putin avizoval, že by rád mluvil o životní úrovni Rusů a na to jsou Rusové nejzvědavější. Stav ekonomiky není sice zoufalý, ale že by byl třeskutě dobrý, se také říct nedá. Rusové pociťují hlavně stagnaci příjmů. To je bolestivá věc,“ uvedl ve Studiu 6 komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák.