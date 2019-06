Unie prodloužila hospodářské sankce vůči Rusku za destabilizaci Ukrajiny

Unie proti Rusku uplatňuje ještě dvoje sankce. První balík se týká zmrazení majetku a zákazu vjezdu do EU pro 170 špiček ruského režimu a 44 právnických subjektů. Ten je zatím platný do 15. září 2019. Druhý pak omezuje kontakty se subjekty na území Krymu a zvláštní administrativní jednotky Sevastopolu, které Rusko na jaře 2014 vojensky obsadilo a nelegálně anektovalo. Ten je zatím platný do 23. června 2020.