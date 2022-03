Z Ukrajiny uprchlo již přes 2,5 milionu lidí. Hlavní nápor je na Polsko

Podle pátečních dat Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) z Ukrajiny uprchlo dohromady přes 2,5 milionu lidí, což je o 200 tisíc více, než organizace uváděla ve čtvrtek.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) pak ve stejný den uvedl, že nejméně 1,85 milionu lidí je na útěku uvnitř Ukrajiny.

Hlavní destinací pro uprchlíky je Polsko

Do Polska přišlo již přes 1,5 milionu lidí prchajících před válkou na Ukrajině. V pátek to na Twitteru oznámili polští pohraničníci. Polsko je hlavní destinací, do níž prchají civilisté před postupem ruské armády, která vtrhla na Ukrajinu 24. února. Část uprchlíků z Polska pokračuje do dalších evropských zemí.

Podle polské pohraniční stráže překročilo hranice země z Ukrajiny od 24. února celkem 1,52 milionu lidí. Jen za čtvrtek do Polska přišlo 87 tisíc utečenců, do pátečních 7:00 pak dalších 25 tisíc.

Podle OSN je exodus Ukrajinců ze země nejrychleji rostoucí uprchlickou krizí na území Evropy od konce druhé světové války.

Příliv do Německa zrychluje

Do Německa se před válkou uchýlilo už přes 100 tisíc Ukrajinců. Mluvčí německého ministerstva vnitra sdělil agentuře ČTK, že v evidenci je k pátku 109 183 ukrajinských běženců. Upozornil ale, že tento počet vychází z bilance spolkové policie a že skutečné číslo ukrajinských uprchlíků v Německu bude výrazně vyšší.

„Protože neexistují žádné stálé kontroly na hranicích (Německa), může být počet válečných uprchlíků ve skutečnosti výrazně vyšší,“ řekl mluvčí. Ukrajinci s biometrickými pasy navíc nepotřebují ke vstupu do Evropské unie víza.

Příliv uprchlíků do Německa začal oproti Polsku, Slovensku či Česku s mírným zpožděním. Do Německa se v první řadě vydávali ti Ukrajinci, kteří zde měli příbuzné či známé. V posledních dnech do země přichází až 15 tisíc Ukrajinců denně.

Situace v dalších státech

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve čtvrtek poslancům řekl, že maďarské hranice od 24. února překročilo 201 706 lidí z Ukrajiny. Na Slovensko do čtvrtka dorazilo přes 165 tisíc uprchlíků, uvedla slovenská policie. Většina jich pokračuje dál na Západ, zejména do Česka.

Český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek uvedl, že z údajů mobilních operátorů vyplývá, že počet uprchlíků z Ukrajiny na českém území se blíží 200 tisícům.

Do Rumunska za dva týdny dorazilo na 320 tisíc lidí, více než polovina z nich přišla přes území Moldavska, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters. Samotné Moldavsko, jedna z nejchudších zemí v Evropě s počtem obyvatel asi 2,6 milionu, nyní hostí kolem 100 tisíc uprchlíků.