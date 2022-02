Do zahájení Her v Pekingu zbývá den. Na účastníky čekají přísná opatření, kontroverzní aplikace a umělý sníh

„Čína si během pandemie začala libovat v aplikacích na zaznamenávání lidského pohybu a zdravotního stavu. Toto je další verze, podobnou aplikaci má každé větší čínské město a provincie. Podle odborníků u olympijské aplikace hrozí únik dat a cenzura, ale není to nic překvapivého,“ dodává Šámalová.

Kontroverze vzbuzuje oficiální mobilní aplikace olympijských her, před kterou varoval například český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Někteří lidé si dokonce pořídili na olympijské hry speciální mobil, který použijí jen v Pekingu.

Ve vlastní uzavřené bublině žijí také místní pracovníci, jako jsou kuchaři, řidiči či dobrovolníci, kteří se starají o zajištění bezproblémového průběhu Her. Ani ti se po celou dobu olympiády nesmějí dostat do fyzického kontaktu s vnějším světem, včetně svých rodin.

Účastníci her budou rovněž denně absolvovat testy na koronavirus a v době, kdy nebudou soutěžit nebo trénovat, musejí nosit roušky či respirátory. Přesouvat se budou de facto jen mezi ubytovacím zařízením a sportovišti, a to speciálními dopravními spoji. I odpadky z olympijské vesnice budou odváženy na dočasná skladovací místa, aby se zamezilo případnému rozšíření infekce.

Sportovci, kteří se olympiády zúčastní, musejí být očkovaní nebo podstoupit karanténu v délce 21 dnů. Po celou dobu se budou pohybovat v uzavřené bublině, to znamená, že se nedostanou do kontaktu s lidmi z okolí.

Stejně jako v případě japonské metropole ani do Pekingu nemohou kvůli opatřením proti šíření koronaviru přijet zahraniční diváci. V lednu navíc čínské úřady oznámily, že vstupenky na olympiádu nebudou prodávány ani čínské veřejnosti, ale budou distribuovány vybraným skupinám lidí.

Umělý sníh z polopouště

Poprvé v historii olympijských her se bude závodit výhradně na umělém sněhu. Severní Čína má velké problémy s nedostatkem vody, je to v podstatě polopoušť, kde ročně naprší jen pár centimetrů vody. Čína ale tvrdí, že Hry nebudou ekologickou zátěží. „Říká, že sníh se bude recyklovat, takže ani kapka nepřijde vniveč. Dle státu to budou nejzelenější olympijské hry v historii. Ne všichni jsou ale stejného názoru, akce se účastní tisíce lidí a někde pravděpodobně bude voda chybět,“ dodává zpravodajka.

Voda pochází z rezervoáru blízko Pekingu. Místní lidé, což jsou především rolníci, na ni však nesmí ani sáhnout. Navíc jim úřady v loňském roce zakázaly na polích hospodařit, aby vodu neznečistili.

Putin jako hvězda večera

Agentura Bloomberg přišla se zprávou, že čínský prezident Si Ťin-pching měl svého ruského kolegu Vladimira Putina požádat, aby během Her vojensky nezaútočil na Ukrajinu.

Dle zpravodajky je zajímavé, že na tvrzení osobně reagoval mluvčí čínského ministra zahraničí. Zprávu zpochybnil a řekl, že jejím cílem je poškodit čínsko-ruské vztahy. „Z mého pohledu je zajímavé, že pokud ta zpráva nemá reálný základ, mělo ministerstvo na ni takto důrazně a oficiálně reagovat,“ podotkla.

Prezident Putin bude dle Šámalové na zahájení hlavní hvězdou, protože USA vedou diplomatický bojkot, k němuž se přidalo několik dalších zemí. Přesto tam bude více než třicet prezidentů a premiérů, spolu s šéfy některých mezinárodních organizací.