Západ štěpí diplomatický bojkot olympiády. Francie účast přislíbila, Británie nebo USA budou chybět

Podle anglosaských států jde o nutný diplomatický krok, podle Elysejského paláce ale o bezvýznamné gesto. Bojkot zimních olympijských her v Pekingu začíná rozdělovat Západ. Francie delegaci do Číny pošle. „Neměli bychom tuto otázku politizovat, zvláště když víme, že se jedná o velice slabé symbolické opatření,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Diplomatický bojkot se sportovců nedotkne. Týkal by se jen státních představitelů, kteří se nezúčastní slavnostního zahájení. Slova z Elysejského paláce znějí v době, kdy evropská sedmadvacítka hledá společný postoj. K jednotě vyzývají lídři napříč Unií včetně nového německého kancléře Olafa Scholze, který odjel na svoji první zahraniční cestu právě do Francie. „Vývoj ohledně olympijských her je znepokojující. Je to opravdu případ, ve kterém usilujeme o dialog s ostatními, protože chceme jednat koordinovaně,“ řekl Scholz. Macron odkázal na zmizení čínské tenistky Podle Macrona je diplomatický bojkot ale jen polovičatým řešením. Místo úplné neúčasti sportovců chce podle svých slov raději najít jiný způsob, jak zatlačit na Peking. Jednat hodlá s mezinárodním olympijským výborem. „Pojďme dodržovat určité standardy, aby byli sportovci na celém světě chráněni a byla zachována jejich nezávislost,“ řekl Macron. Jasně se tak odkázal na osud čínské elitní tenistky Pcheng Šuaj. Ta na čas zmizela z veřejného prostoru jen krátce poté, co obvinila někdejšího komunistického funkcionáře ze sexuálního napadení. Kauza jen debatu o bojkotu sportovní události zesílila. „Pokud žena učiní v mezinárodním kontextu taková obvinění, měli bychom naslouchat, případ objasnit a najít společné řešení,“ okomentovala německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Státům, které se odmítají zúčastnit ceremoniálu, Čína vyhrožuje odplatou Jako hlavní důvod ale čtveřice západních států, které nevyšlou na olympijské hry své zástupce, uvádí hlavně potlačování svobod Tibetu, Hongkongu nebo porušování práv Ujgurů v provincii Sin-Ťiang. Přes milion příslušníků muslimské menšiny Čína uzavřela do detenčních center. Ujgury podle mnohých svědectví vystavuje v táborech mučení, znásilňování, sterilizaci i nuceným potratům. Peking obvinění odmítá. „Jednotliví atleti se mohou rozhodnout sami. Doufám, že se podívají na to, co se děje v Číně,a zeptají se sami sebe na jednoduchou otázku: Stojí to za to?“ uvedl britský poslanec a bývalý lídr konzervativní strany Iain Duncan Smith. Čína mezitím vyhrožuje, že státy, které se slavnostního ceremoniálu nezúčastní, draze zaplatí. I diplomatický bojkot je gesto, které jasné míří na prestiž Pekingu.

Žantovský: Macronovo rozhodnutí mohly ovlivnit brexitem pošramocené vztahy Olympiáda je výkladní skříň národní hrdosti a prestiže. Pro státy nedemokratické, jako je Čína, je ještě důležitější, okomentoval události bývalý velvyslanec ve Velké Británii a Spojených státech a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Nesoulad západních států je podle něj vážný. „Obávám se, že francouzský prezident Macron se dopustil velké chyby,“ řekl s tím, že jeho rozhodnutí nejspíš ovlivnilo dění okolo brexitu. Důležité podle něj bylo i načasování. Oznámením účasti na ceremoniálu den po jmenování nové německé vlády podle Žantovského Macron předešel možnosti zaujetí společného postupu na úrovni Evropské unie. „Nevěští to do budoucna nic dobrého vzhledem k postupu vůči Číně, ani vzhledem k postupu vůči Rusku na Ukrajině či jiných závažných mezinárodních otázkách,“ uvedl Žantovský. Právě to jsou otázky výrazně důležitější než to, kdo bude v Pekingu přihlížet zahajovacímu ceremoniálu, poznamenal. Během Her lze očekávat utužení poměrů, říká sinoložka Země, ve kterých se Hry konají, by podle sinoložky Olgy Lomové měly dodržovat olympijskou chartu. „Ctí hodnoty lidských práv, které jsou tam zakotvené, včetně práva na individuální rozvoj. To Čínská lidová republika jasně nedělá,“ uvedla sinoložka. Podmínky se podle ní v zemi v posledních letech navíc zhoršují. „Není důvod, aby politici z celého světa v podstatě legitimizovali poměry, které v Číně jsou,“ řekla. Smysl má bojkot čínských olympijských her jak podle Lomové, tak podle bývalého skokana na lyžích a současného poslance Davida Jandy (ODS). Podle něj by ale měl sport také zůstat nepolitický a sportovci samotní by do sporu neměli být zatahováni. „Sportovci nemůžou za to, který z kandidátů nominaci na pořádání olympiády vyhrál,“ poznamenal.

