Svět se ptá, kde je čínská tenistka, která napsala o sexuálním útoku komunistického funkcionáře

Kde je Pcheng Šuaj? Otázka, která zaplavila sociální sítě. Tenistku už dva týdny nikdo nespatřil. „Doufám, že je v pořádku a objeví se, jakmile to bude možné. Musí se to vyšetřit a my nesmíme mlčet,“ tweetovala například Serena Williamsová.

Úvahy o olympiádě v Číně bez přítomnosti západních politiků

Americký prezident Joe Biden na otázku, zda USA podporují diplomatický bojkot olympijských her v Pekingu, řekl: „Je to něco, co zvažujeme.“ K podobnému kroku, tedy aby do Pekingu nejezdili politici, už dřív vyzval i český Senát.

Jedním z dalších, kdo se proti porušování lidských práv na Dálném východě ozval, byl turecký basketbalista Enes Kanter. „Čínská vláda přijímá rozsáhlá opatření, aby zasáhla proti Ujgurům. Jednoduše proto, že přijali své vlastní náboženství, vlastní kulturu, jazyk, historii a identitu,“ tweetoval. Peking na vyjádření reagoval vyřazením zápasů jeho týmu - Boston Celtics - z vysílacího programu.

Pro samotného hráče nejde o první podobný případ. Za svou kritiku tureckého prezidenta Erdogana si vysloužil zrušení cestovního pasu a obvinění z členství v teroristické skupině.