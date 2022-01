USA pošlou kvůli situaci na Ukrajině vojáky do východní Evropy, oznámil Biden

Malý počet amerických vojáků se kvůli napětí souvisejícímu s Ukrajinou přesune do východní Evropy, řekl americký prezident Joe Biden. Podle Spojených států by mohlo v únoru na Ukrajinu zaútočit Rusko, které v posledních týdnech výrazně posílilo svou vojenskou přítomnost u hranic, Kreml ovšem popírá, že by hrozila invaze.