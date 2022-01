Biden varoval Zelenského, že Rusové mohou dojít až do Kyjeva. Město oprašuje letité plány na ochranu obyvatel

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou se podle jejího prezidenta Volodymyra Zelenského nezvyšuje. Nevyloučil, že by se to nemohlo stát v budoucnu, varoval ale před panikou. O tom, že by Moskva mohla podniknout invazi do tří týdnů, informoval Zelenského jeho americký protějšek Joe Biden. Ruské jednotky by podle něj mohly dojít až do Kyjeva. Město proto oprášilo 70 let staré plány na ochranu civilních obyvatel před bombardováním.