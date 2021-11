Plynovod Jamal stále pracuje v obráceném režimu a nedodává plyn do Německa

Plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Polsko do Německa, nadále pracuje v obráceném režimu a transportuje plyn ze západu na východ. Ukazují to aktuální údaje německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Průtok plynu do Německa se na měřicí stanici v tamní obci Mallnow zastavil v sobotu ráno a stále nebyl obnoven. Větší problémy to ale nezpůsobuje, ceny plynu v úterý dopoledne pokračovaly v mírném poklesu. Podle Gascade lze očekávat, že plynovod zůstane v obráceném režimu minimálně do středy, uvedla agentura Reuters.