Prasklina na plynovodu v Bulharsku narušila dodávky. Plyn neproudí ani z Polska do Německa

Dodávky plynu do Srbska a Maďarska v pondělí narušilo prasknutí plynovodu na severovýchodě Bulharska. Informoval o tom provozovatel plynové sítě Bulgartransgaz. Touto cestou proudí ruský plyn, napsala agentura Reuters. Stále zastavené zůstávají také dodávky ruského plynu z Polska do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal. Plyne to podle Reuters z dat německé firmy Gascade.