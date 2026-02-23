Objednali si zapálení domu, aby získali miliony. Pojistných podvodů přibývá

Tuzemské pojišťovny hlásí nárůst podvodů. Jejich odhalením nepřišly o rekordní zhruba dvě miliardy korun. Podle asociace pojišťovny řešily loni skoro tři miliony událostí. Prokázaným podvodem byl každý čtyřstý případ. Jednoho se dopustili například dva manželské páry, z nichž jeden po tom druhém chtěl, aby zapálil dům na severu Moravy.
Muži tak během čtyř měsíců shromažďovali kanystry s hořlavinou a plynové lahve ve sprchách malého wellness centra umístěného ve spodní části budovy. Nakreslili si i schéma toho, kde bude nejlepší benzin po domě rozlít.
Podle soudu se Crhovi chtěli zbavit vily na Šumpersku a druhý pár proto požádali, aby jim domov zapálil. Na pojistce chtěli získat desítky milionů. Místo toho dostali nepravomocně šest až sedm a půl roku vězení.
„Způsob provedení, organizovaná skupina a zejména to, že se jednalo o požár, což je záležitost obecně nebezpečná,“ vysvětlil výši trestu předseda senátu pobočky ostravského krajského soudu v Olomouci Eduard Ondrášek.
„Pokud by tato situace nebyla odhalená, klientům bychom vyplatili neoprávněně čtyřicet milionů,“ říká mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.
Nejvíc podvodů je na autech
Podvody na majetkovém pojištění tvořily loni asi čtvrtinu všech prokázaných. Nejvíc jich bylo u aut. Například v jednom z pražských autoservisů opraví měsíčně asi 65 aut po nehodách. O tom, co konkrétně proplatí, rozhodují samy pojišťovny. Zhruba v patnácti procentech případů návrh opravy odmítnou.
„Přijel zákazník, nahlásil na pojišťovnu prasklé čelní sklo. A ve chvíli, kdy k nám přijel technik z pojišťovny, jsme zjistili, že sklo bylo prasklé už při vstupu do pojištění,“ popisuje jeden z incidentů přijímací technik pojistných událostí Jakub Růžička.
Podle mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adély Janů se často stává, že lidé své škody nadhodnocují nebo si vymýšlí, že k nim došlo jinak. „V minulosti jsme řešili třeba případ muže, který nahlásil krádež svého auta, avšak toto auto zakopal v zahrádkářské kolonii na svém pozemku,“ zmiňuje.
Události hlášené hned po uzavření smlouvy
Při odhalování podvodů se pojišťovny zaměřují hlavně na události nahlášené hned po uzavření smlouvy – třeba u úrazů. „Podařilo se nám zachytit několik skupin obyvatel, kteří okamžitě po sjednání úrazového pojištění nahlásili škodu. Ať už šlo o fingovanou škodu nebo třeba upravovali lékařské zprávy,“ komentuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.
Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka mají pojišťovny již moderní technologie, díky nimž podezřelé chování dokáží rozpoznat. U padělaných fotografií nebo dokumentů pomáhá s odhalením umělá inteligence. Zároveň instituce sdílí data mezi sebou.