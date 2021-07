V Turecku kvůli požárům zemřelo šest lidí, české ministerstvo varovalo turisty

Situace v Turecku je nejhorší v turisticky oblíbených provinciích Mugla a Antalya, kde je v posledních týdnech extrémní sucho. U města Bodrum odřízly plameny dva hotely od zbytku pevniny a pobřežní stráž z nich musela za pomoci místních rybářů evakuovat asi čtyři tisíce lidí. Ve čtvrtek a pátek úřady uváděly čtyři oběti, v sobotu ohlásily další dva mrtvé. Jedná se o hasiče, kteří zemřeli při zásahu.

České ministerstvo zahraničí poslalo o problémech v oblasti turistům, kteří mířili do regionu a přihlásili se do informačního systému DROZD, textovou zprávu. Žádnou odpověď či žádost o pomoc k sobotnímu odpoledni nedostalo. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže do této oblasti moc Čechů nejezdí. České kanceláře tak zatím nemusí přijímat žádná opatření ve vztahu k turistům, kteří mají na dovolenou teprve odletět, ani přímo na místě. V celém Turecku je podle něj s cestovními kancelářemi mezi šesti až osmi tisíci Čechů.

Ačkoliv jsou letní požáry v Turecku běžné, ty letošní se podle vědců z meteorologické služby EU Copernicus vyznačují nevídanou intenzitou, podle vědce Marka Parringtona až čtyřikrát vyšší, než kdy badatelé zaznamenali. „Ta čísla jsou oproti posledním devatenácti letům mimo měřítko,“ prohlásil a dodal, že kouř z požárů se nyní přesouvá přes Egejské moře směrem ke Kypru.

Oheň jako v pekle

Agresivita požárů překvapila i řadu místních, někteří z nich podle listu The Guardian přišli o obydlí i celá stáda skotu. „Tohle není normální. Bylo to jako v pekle,“ řekl o živlu místní farmář, který při útěku před plameny sám málem zemřel.

Podle řady vědců stojí za výjimečnými požáry změny klimatu, kvůli nimž je oblast sušší a zažívá větší vedra, než tomu bývalo v minulosti. Někteří ministři turecké vlády pak přišli se spekulacemi, že požáry úmyslně zakládá separatistická Strana kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. Nepředložili však pro svoje domněnky žádné důkazy.

Ve většině jižní Evropy budou panovat velmi vysoké teploty ještě v průběhu následujícího týdne a podle některých předpovědí by mohly padat i rekordy. V Ankaře a na dalších místech v Turecku bude zřejmě až o dvanáct stupňů více, než je dlouhodobý srpnový průměr.

Bojuje i Řecko a Itálie

Italští hasiči v sobotu ráno ohlásili, že v posledních 24 hodinách museli vyjet k více než osmi stům zásahům. Na 250 z nich přitom bylo jen na Sicílii, kde v pátek hořelo na okraji přístavního města Catania, do nějž pronikala oblaka hustého kouře. Letiště v tomto turisticky vyhledávaném městě muselo na chvíli přerušit provoz.

Tamní úřady také evakuovaly loděmi asi 150 lidí, kterým se nepodařilo včas dostat do bezpečí a utekli na pláž, na níž je obklíčily plameny. Podle sicilského guvernéra Nella Musumeciho některá z ohnisek zřejmě úmyslně založili žháři.

S požáry se přitom potýká také jih Řecka, poblíž přístavu Patras se museli evakuovat obyvatelé několika vesnic. Požáry hlásí rovněž Bulharsko a Albánie, kde také panují velmi vysoké teploty, stejně jako v Severní Makedonii a částech Rumunska.

Evropská unie vyhlásila nejvyšší stupeň nebezpečí požárů v některých místech Itálie, Portugalska, Španělska a částech severní Afriky. „Riziko je nyní velmi vysoké,“ řekl meteorolog Parrington. „Můžeme být v příštích týdnech svědky dalších požárů, pokud tyto teploty přetrvají,“ dodal.