Jedinečné budapešťské metro slaví 125 let. Bylo jedním z prvních, inspirovalo svět

Jisté však je, že Budapešť získala se svojí mileniální dráhou dvouletý náskok na vídeňskou městskou železnici – zprvu parní, dnes je součástí systému metra – a téměř osmdesátiletý náskok vůči pražskému metru.

Mezi kanálem a ulicí

Dnešní budapešťská linka M1 je určitým skanzenem. Přestože prošla v 70. letech dílčí rekonstrukcí, osm původních podzemních stanic vypadá do značné míry jako na konci 19. století. Velmi podobné je i to, co po trati jezdí. Po zmíněné rekonstrukci se na trati sice objevila nová vozidla od maďarského Ganzu, ale koncepčně přímo navazovala na původní garnituru od Siemense. Původních vozů bylo dvacet, jezdily samostatně (na rozdíl od nynějších dvojic) a do každého se vešlo 28 sedících a 14 stojících cestujících.

Od počátku byl o svezení velký zájem, metro jezdilo každé dvě minuty a během jubilejní výstavy jím cestovalo přes dva miliony lidí.