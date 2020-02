Londýnské metro slaví jubileum. Bylo první a jediné parní

Dráha byla tehdy označována jako Metropolitan Railway (neplést si s dnešní linkou Metropolitan, byť část trasy sdílí), tedy Metropolitní železnice. Její zrod nebyl snadný, trať rostla osm let. Stavbu komplikovaly politicko-ekonomické těžkosti, například krymská válka, kdy se nedostávalo peněz, přičemž ty byly potřeba nejenom na stavbu samotnou, ale také na výkupy domů, které bylo nutné kvůli stavbě zbourat.

Většina trasy byla hloubená z povrchu, což je sice metoda používaná dodnes, ale ve své době to přinášelo další komplikace. Například v roce 1860 do vyhloubených prostor spadl vlak, který nedobrzdil na nádraží King’s Cross.

Nejdůležitější jméno spojené se vznikem první trati londýnského metra bylo bezesporu to Charlese Pearsona. Byl to on, kdo stavbu inicioval, a když ji sužovaly finanční potíže, neváhal do ní investovat.

Metropolitan Railway zahájila provoz zmíněného 10. ledna 1863. Od všech ostatních městských podzemních drah se ta nejstarší lišila tím, že v ní zprvu jezdily vlaky poháněné parním strojem. Mělo to své vady. Každý, kdo se někdy svezl historickým vlakem, jistě ví, že když se vjede do tunelu nebo třeba jen pod most, je rázem kouř všude – a metro jezdí tunelem prakticky nepřetržitě. Tunely byly odvětrávány pomocí šachet, které vypouštěly kouř na ulici, ale přesto byly stížnosti na zakouřené prostředí jednou z nejzásadnějších připomínek Londýňanů. I tak se pod Londýnem kouřilo přes čtyři desetiletí, konec parní éry přineslo až nové století.