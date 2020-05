Palác proletariátu pod Moskvou slaví narozeniny. Po stovkách kilometrů vozí miliony lidí

I z hlediska zprovozněných kilometrů přímo pod Moskvou byla nejplodnějším obdobím právě 60., 70. a 80. léta, kdy se metro rozrůstalo tempem kolem padesáti kilometrů za deset let. Souviselo to s prudkým růstem počtu obyvatel města a počátkem výstavby nových sídlištních celků.

Metro přijíždí z Mytišči

SSSR nedodal svým satelitům jen rady, dodal do velké části (východní) Evropy také vlaky. I ty vycházejí z moskevského vzoru.

V roce 1935 začaly pod Moskvou jezdit soupravy vozů typu A. Vyráběly se v Mytiščinském strojírenském závodě v Mytišči na severním okraji Moskvy, který je dodnes výhradním dodavatelem vozidel pro moskevské metro. Jedinou výjimkou byly rekonstruované kořistní vozy metra dovezené z Berlína a využívané po válce.

Specifikem mytiščinské produkce bylo, že závod desítky let vyráběl v podstatě totéž. Z 52tunových vozů řady A se vyvinul velmi podobný typ B.

„Velikost samotného vozu stejně jako technické vlastnosti elektromotoru, motorového kompresoru a kola zůstaly beze změn. K základním změnám patřilo například zesílení vzduchotechniky v osobních vagonech nebo doplnění signalizačním zvukem zavírání dveří,“ popsala evoluci mytiščinské produkce Elena Romanova v práci Moskevské metro v letech 1935–2011.

Následující typ G, který se začal vyrábět na konci 40. let, již měl sníženou hmotnost na 44 tun a zvýšila se maximální rychlost z 65 na 75 kilometrů za hodinu. Design i konstrukce ale stále přímo navazovaly na typ A.

Lehčí a prostorově úspornější

Další vývojovou fází byl typ D z 50. let a v 60. letech následoval typ E, který své kořeny také nezapřel. Postupně v Mytišči „uhlazovali“ design, osazovali výkonnější motory, účinnější větrání a snižovali hmotnost (u řady D se dostali na 36 tun, u řady E na 32 tun).

Řada E měla několik vývojových subtypů, zejména Ež z počátku 70. let, ze kterého vycházely i vozy Ečs, které zahajovaly provoz pražského metra. To, co pražští cestující uvnitř našli, bylo velmi podobné tomu, nač byli o třicet let dříve zvyklí první moskevští cestující.

Oproti svým předchůdcům již typ Ež potažmo Ečs postrádal spouštěcí okna či dělené sedačky, zato prakticky beze změny zůstalo po desetiletí žárovkové osvětlení s charakteristickými kónickými lampami.

Dalším vývojovým stupněm byly soupravy 81-71, které sice již postrádaly označení písmenem, ale stále bylo patrné, že navazují na své předchůdce a přímo z nich vycházejí.

Novinkou byla kromě vyššího výkonu a zářivkového osvětlení také koncepce s koncovými a vloženými vozy. V předchozích řadách A až E se totiž sestavovaly vlaky z jednotných vozů, z nichž každý měl kabinu strojvedoucího. Ta však u většiny nových vozů v soupravě nebyla, čímž se opět ušetřila hmotnost, ale i prostor.