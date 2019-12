Moskva se mění před očima. Z hororu pro řidiče i chodce se stává moderní metropole

Jádrem moskevské MHD je metro, které se rozvíjí rychleji než kdy dřív. Jen letos se otevřelo patnáct nových stanic. Od nástupu Sobjanina do čela radnice na podzim 2010 jich přibylo dalších pětadvacet. To znamená, že se ve městě otevírá pět stanic ročně.

V centru vznikly také zóny placeného parkování, které se neustále rozšiřují. Všechny tyto změny vyvolaly odpor mezi řidiči a příznivci automobilové dopravy. Chodci a uživatelé hromadné dopravy jsou však rádi. A to přesto, že rekonstrukce se zdaleka nedají nazvat ideálními. Narychlo položená dlažba se leckde kýve a vedení cyklostezek občas nedává smysl. Trend zpříjemňování pobytu na chodníku je ale nesporný.

Na starých stanicích však překážkové dráhy zůstávají. V roce 2013 proto vzniklo v metru Centrum zajištění mobility cestujících , jehož zaměstnanci pomáhají lidem s pohybovými problémy proplést se dlouhými chodbami plnými schodů. Kdo chce, může si je objednat i na nádraží, letiště nebo do muzea. Radnice se také chlubí , že od roku 2010 zvýšila podíl nízkopodlažních autobusů a tramvají z 29 na 82 procent.

Změna není jen kvantitativní. Při stavbě se začíná myslet i na lidi s pohybovými obtížemi, které dřív úřady ignorovaly. „Objevily se rampy a trasy pro lidi s omezenou možností pohybu. Na nových stanicích metra jsou výtahy. Není to všude, ale změna je velká,“ popisuje dojem z cestování metrem obyvatelka Moskvy Irina Ovčarenková.

K tomu se navíc v září 2016 otevřela nová okružní linka zapojená do systému metra, která jezdí po staré železnici. Jejích 54 kilometrů a 31 stanic do té doby leželo ladem a nyní slouží především obyvatelům okrajových částí města, kteří už nemusí jezdit přes přelidněné centrum.

Za dobu devatenáctileté vlády Sobjaninova předchůdce Jurije Lužkova to bylo 33 stanic, tedy 1,7 stanice ročně. Toto srovnání zajisté není zcela spravedlivé, protože město je dnes bohatší než v období 90. let a otevření stanice je vždy jen završením několikaleté stavby. Rostoucí tempo rozvoje sítě podzemních vlaků však zpochybnit nelze.

Potenciál brownfieldů si uvědomil i Sobjanin, který do nich přesměroval výstavbu nových obytných komplexů. Loni se využití těchto prostor dočkalo také zákonného rámce, jak upozorňuje web the-village.ru .

Parky vznikají i na sídlištích dál od centra, kde ještě donedávna bývaly zbytkové plochy, které zbyly po stavbě. Podobné, jako i na mnoha českých sídlištích. Zatímco u nás se z nich stávají příjemná místa už dlouho, v Moskvě je to stále relativní novinka.

V samém centru Moskvy vznikl obrovský park Zarjaďje, který už získal řadu nominací v architektonických soutěžích a postoupil i do finále prestižního Světového festivalu architektury . V letech 2014 až 2017 na něm spolupracovali moskevští a newyorští architekti.

V Moskvě se začaly objevovat také místa pro stánkaře s pouličním občerstvením, takzvané food courty. Tyto z pohledu Evropana standardně vypadající stánky jsou náhradou za plechové budky, které dřív vévodily většině městských křižovatek s nabídkou jídla a smíšeného zboží. Vznikly v 90. letech bez jakékoliv zákonné úpravy a mnohé nesplňovaly základní hygienické ani bezpečnostní normy.

Sobjanin je nechal rychle a rezolutně odstranit. Na jedné straně mnozí obyvatelé tomuto kroku tleskali, na druhé se však ozývala silná kritika způsobu, jakým to radnice provedla. Provozovatelům jednoduše oznámila, že je zbourá a v roce 2016 to v nočních hodinách skutečně provedla. Objevily se případy, kdy lidé zachraňovali svůj majetek z prostor, do kterých už se opírala těžká technika.

To je také leitmotivem všech změn ve městě. Radnice se nemusí ohlížet na názory vlastních obyvatel. V autoritářském systému politik nebo úředník rozhodne, věc se rychle vykoná a na námitky se nebere ohled. Voleb se není třeba bát, protože k férové politické soutěži se svobodnými médii a nezávislými volebními komisemi mají daleko.