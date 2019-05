Před 45 lety se v Praze rozjelo metro a začalo ujídat tramvajím

Nepřímou „obětí“ výstavby metra byla ještě trať v Radlické ulici mezi Laurovou a zastávkou Radlická. Po původní úzké ulici vedla jednokolejka zrušená počátkem 80. let. Původně se počítalo s tím, že se silnice rozšíří a postaví se nová trať, jenomže rekonstrukce se odkládala a mezitím se přiblížila stavba prodloužení metra B ze Smíchovského nádraží na Dukelskou (dnes Nové Butovice), jehož součástí byla i stanice Radlická.

Co zaniklo, zase vznikne?

To ale jsou již poslední případy, kdy lze hovořit o vlivu metra na rušení tramvajových drah v Praze. V 90. letech se s tím již nepokračovalo, takže třeba otevření metra do Vysočan a na Černý Most neohrozilo existenci tratě v Kolbenově ulici, tramvaje stále jezdí i Trojskou ulicí od holešovického nádraží do Kobylis, kam se metro dostalo v roce 2004. Naopak od druhé poloviny 80. let začaly vznikat v Praze zase nové tramvajové tratě, i když zprvu jen tam, kam metro nevedlo – zejména z Palmovky na Ohradu a z Braníka do Modřan.

V roce 2007 se pak stalo něco, co by bylo v době prvních úseků metra nemyslitelné – poprvé byl obnoven dříve zrušený úsek tramvajové tratě souběžný s metrem. Konkrétně šlo o dostavbu tratě v Radlické ulici z Laurové zpět na Radlickou.

A na obzoru jsou i další obnovy dříve zaniklých tratí. Městská rada schválila v březnu vznik studie tramvajové tratě z Pražského povstání na Budějovickou. Na ni by měla navázat tzv. jižní tramvajová tangenta, která povede z Podolí přes Budějovickou do Michle. V lednu radní schválili i vypracování projektu tramvajové tratě na Václavském náměstí. Ta ale nepovede od Muzea na Můstek jako před rokem 1980, nýbrž jen do poloviny náměstí, kde se kolejovými oblouky napojí na stávající trať z Jindřišské do Vodičkovy ulice.