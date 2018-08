Pražské metro dostalo před 40 lety druhou trasu, spojila Dejvice a Vinohrady

Současně s novou tratí určenou pro veřejnou dopravu vznikly také dvě manipulační – totiž kolejové spojky mezi trasou C a A. Jejich vznik byl bezpodmínečně nutný, na trase A zprvu nebylo depo, beze spojky by na ní tedy nemělo co jezdit. Spojky jsou dvě, protože v každém směru vede jinudy. Ve směru z A na C začíná jižně od stanice Muzeum a k trase C se připojuje mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum, ve směru z C na A začíná poblíž stanice I. P. Pavlova a ústí u stanice Náměstí Míru.

Na počátku byli Husák, Zuska a Lacek

Na trasu A vyjel první vlak s cestujícími v sobotu 12. srpna 1978. Oněmi cestujícími nebyli žádní náhodně vybraní lidé. Svezl se prezident Gustáv Husák, který ostatně (tehdy ještě coby „pouhý“ generální tajemník KSČ) zahajoval provoz i na trase C a nechyběl ani při otevírání dalších úseků podzemní dráhy. Spolu s ním jeli metrem primátor Zdeněk Zuska, ředitel Dopravních podniků Mikuláš Lacek či členové delegace ze Sovětského svazu vedené Michailem Lesečkem.