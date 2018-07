Praha a její železná minulost. Zrušené tratě o sobě dávají vědět i po desítkách let

Původně vedla přístavní dráha z areálu bubenského nádraží, křižovala Plynární a Argentinskou ulici a potom vedla Jankovcovou do areálu přístavu. Na druhém konci přístavu pak koleje vedly ještě dál, jednak do podniků v oblasti Manin, jednak k výhybně, odkud pak bylo možné dojet na přístavní kosu, kde vznikl mimo jiné objekt veřejných skladišť. Z přístavní dráhy odbočovaly krátké vlečky do přilehlých podniků, většina dosud zachovaných zbytků kolejí jsou součásti právě těchto vleček. Vedly například do Ferry, sousední pergamenky, do skladu kabelů a také do objektu parních mlýnů.

Později vznikla také vlečka, která vedla podél Vltavy do panelárny Prefa, které musela v 50. letech ustoupit první část starých Holešovic čili Zátor (zbytek byl zbourán při výstavbě holešovického nádraží, stanice metra a dopravního terminálu Fučíkova). Po vzniku nádraží Holešovice vznikla nová vlečka, která vedla z nádraží do přístavu kolem panelárny a po břehu Vltavy do přístavu a městským ulicím se již vyhýbala. Část původní trati se pak přestala využívat (úrovňová křížení s Argentinskou a Plynární však byla definitivně odstraněna až počátkem století) a koleje v Jankovcově ulici již sloužily pouze k obsluze vleček, nikoli ke spojení přístavu s nádražím.

Holešovická přístavní dráha se přestala používat po povodních v roce 2002, ale koleje z ulice zmizely až v tomto desetiletí. Izolované zbytky stále vedou do areálu, který dnes slouží poště a dříve v něm byla přádelna bavlny, k bývalé Osevě a skladišti před ní, patrné jsou zbytky kolejí ve zpustlém areálu Pergamenky a zahájená demolice části skladišť Ferra odhalila starou kolej, která bývala skryta za mohutnými vraty.