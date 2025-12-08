Čech ani Němec, jsem Znojemák, říká Josef Vlasák


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
8 minut
Týden v regionech: Paměťová stopa – Josef Vlasák
Zdroj: ČT24

Josef Vlasák se narodil pět let před druhou světovou válkou do česko-německé rodiny. Nepovažuje se za Němce ani za Čecha – říká o sobě, že je Znojemák. Jeho rodiče se před válkou hlásili k německé národnosti. Otec, ač aktivní antifašista, musel v roce 1940 narukovat do wehrmachtu. Díky jeho postojům se rodina po válce vyhnula odsunu. Amatérský fotograf a sběratel historických snímků je spoluautorem knihy Milované Znojmo a před deseti lety se stal čestným občanem města.

„Všichni popírají, že Znojmo bylo německé město. Bylo. Říkalo se, že Vídeň je předměstím Znojma. Malé město s nádhernou přírodou – a co si budeme povídat, žít se tu dalo laciněji než ve Vídni,“ říká Josef Vlasák.

Ukazuje fotografii z roku 1937, kdy se na Dolním náměstí konala sudetoněmecká slavnost. „Vidíte, v čele nesou české a německé prapory,“ popisuje. Jako dítě rozdíl mezi Čechy a Němci nevnímal. „Vedle nás bydlel sedlák Růžička. Na Kraví hoře měl pole, z toho žil. Když zabíjel, vždycky nám donesl kousek masa nebo polévku.“

Otec ve válce a návrat z amerického zajetí

Vzpomíná i na mobilizaci. „Bydleli jsme ve Františkánské, na ulici byl velký rozruch. Koukal jsem z okna, nechápal jsem to.“ Když v roce 1938 přijel do Znojma Adolf Hitler, šli se s rodiči podívat. „Viděl jsem ho, seděl jsem tátovi na ramenou,“ vzpomíná. Ve městě tehdy jeden zlatník vyrobil Hitlerovi zlatou radniční věž. „Tady mu ji předávají,“ ukazuje na fotografii.

Jako Němec musel otec v roce 1940 narukovat do německé armády. Domů se vrátil až po válce, před Vánoci, z amerického zajetí. „Já jsem spal, máma mě ráno probudila. Přišel jsem do kuchyně a táta byl doma. Šest mých bratranců padlo – jeden zahynul v ponorce u břehů Brazílie, druhý v Rusku, další bombardoval Londýn. Šest se jich nevrátilo,“ shrnuje pamětník.

Při bombardování Hodonína zasáhly jednoho z bratrů střepiny, druhý přišel o nohu
Stanislav Zámečník (vpravo) s mladším bratrem

V roce 1944 byl na táboře v Podhradí a vzpomíná, jak tam měli hlad. „Máma jedla méně, aby bylo víc pro mě. Když jsem se z tábora vrátil domů, připravila mi velkou mísu ovoce. To nás ve Znojmě zachránilo – všude ho bylo hodně.“

Bombardování Znojma a odsun

Maminka pracovala za války v keramické továrně Ditmara. „Ale keramika se tam nedělala. Dělali pistole pro Hitlera,“ říká.

Prožil i bombardování města. „Byli jsme vybombardovaní. Všechno sklo a porcelán bylo rozbité, i okna. Jako kluci jsme závodili, kdo najde největší střepinu. Já našel druhou největší. Tady je,“ ukazuje.

Dne 20. dubna přišel na Znojmo velký nálet a rodina se odstěhovala do sklepa. „Byla tam nika se dvěma postelemi a tam jsme potom spávali,“ vzpomíná.

Od velkého „vyhnání“ Němců z Brna uplynulo 80 let, stále vzbuzuje otázky
Odsun německého obyvatelstva z Brna (Vídeňská ulice)

Po osvobození Rudou armádou vyšli ze sklepů, které byly plné lidí. „Viděli jsme na Kraví hoře široký pruh lidí, jak utíkají do Rakouska. Tam na ně čekali Rusové. Někteří šli jako antifašisté do Vídně, jiní byli jako Němci vystěhováni.“

Vlasákovi díky antifašistickým postojům otce zůstali v Československu. Brněnským pochodem smrti však musela v květnu 1945 odejít Vlasákova babička a teta s dětmi.

Pohořelicím jsem se vyhýbal celý život, říká muž, který se po válce zúčastnil pochodu odsunutých Němců z Brna
Odsun Němců v květnu 1945

Chtěli „sundat Ivana“

Pamětník vzpomíná i na srpen 1968. Na náměstí Svobody tehdy stála socha rudoarmějce. „Lidé vzali lano, ovázali Ivana. Mělo dvě oka a lidé čekali, až projedou ruské tanky, že ho za háky vzadu strhnou. Nepodařilo se,“ popisuje a ukazuje další fotografii.

O aktuální ruské agresi vůči Ukrajině říká: „Putin… Prosím pěkně, jak může někdo přijít a říct, že chce Ukrajinu? Hotovo, spadla klec a jde do války,“ kroutí hlavou.

Celoživotním koníčkem Josefa Vlasáka je fotografování a sbírání snímků. Shromáždil rozsáhlou sbírku historických fotografií, které zachycují Znojmo od konce 19. století po současnost.

Výběr redakce

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

08:19Aktualizovánopřed 3 mminutami
Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na nominaci Turka

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na nominaci Turka

16:52Aktualizovánopřed 6 mminutami
K dokončení mírové dohody je klíčová shoda Ukrajiny, Evropy a USA, míní Macron

K dokončení mírové dohody je klíčová shoda Ukrajiny, Evropy a USA, míní Macron

15:00Aktualizovánopřed 11 mminutami
V osadě Bedřiška zbourali dům, aktivisté protestovali na zastupitelstvu

V osadě Bedřiška zbourali dům, aktivisté protestovali na zastupitelstvu

06:12Aktualizovánopřed 31 mminutami
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

15:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nominace Zlatých glóbů vede drama Jedna bitva za druhou

Nominace Zlatých glóbů vede drama Jedna bitva za druhou

15:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

08:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko je na prahu chřipkové epidemie

Česko je na prahu chřipkové epidemie

15:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Regiony

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

Teplotní rekord pro 8. prosinec padl na 53 ze 172 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejtepleji bylo v Žatci, kde teploměr dosáhl patnácti stupňů Celsia. Nové maximum má i nejstarší česká stanice v pražském Klementinu, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadprůměrně teplo má být i v dalších dnech, zejména v Čechách se vyjasní.
08:19Aktualizovánopřed 3 mminutami

Čech ani Němec, jsem Znojemák, říká Josef Vlasák

Josef Vlasák se narodil pět let před druhou světovou válkou do česko-německé rodiny. Nepovažuje se za Němce ani za Čecha – říká o sobě, že je Znojemák. Jeho rodiče se před válkou hlásili k německé národnosti. Otec, ač aktivní antifašista, musel v roce 1940 narukovat do wehrmachtu. Díky jeho postojům se rodina po válce vyhnula odsunu. Amatérský fotograf a sběratel historických snímků je spoluautorem knihy Milované Znojmo a před deseti lety se stal čestným občanem města.
před 13 mminutami

V osadě Bedřiška zbourali dům, aktivisté protestovali na zastupitelstvu

V pondělí ráno proběhla demolice domu v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě. Bourání začalo kolem půl sedmé, zhruba o půl deváté již dům, který v minulých dnech bránili aktivisté, nestál. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská kroky městského obvodu odsoudila. Podporovatelé osady Bedřiška pak před polednem protestovali proti demolici na jednání zastupitelstva a odpoledne na náměstí. Kromě verbální výměny názorů se vše obešlo bez incidentů.
06:12Aktualizovánopřed 31 mminutami

Česko je na prahu chřipkové epidemie

Tuzemsko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibylo skoro o třetinu, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).
15:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kubis

Zastupitelé Karlovarského kraje v pondělí zvolili novým hejtmanem Petra Kubise (ANO). V čele kraje střídá Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která v listopadu rezignovala z rodinných důvodů. Kubis je bývalým policistou a úřadujícím starostou Sokolova. V říjnu byl zvolen do sněmovny, poslaneckého mandátu se ale vzdal.
10:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Večer ho přemalovali, ráno tam byl zas. Lennonova pomníku se komunisté báli

Místem jedněch z prvních protirežimních akcí v komunistickém Československu, které předznamenaly listopad 1989, byla i takzvaná Lennonova zeď. Ta v Praze na Velkopřevorském náměstí vznikla několik dnů poté, co se před 45 lety v New Yorku poblíž Central Parku ozvalo pět výstřelů. Duševně nemocný Mark Chapman tam 8. prosince 1980 před jedenáctou hodinou večer postřelil hudebníka Johna Lennona. Bývalý člen skupiny Beatles pak během několika minut zemřel. Po celém světě se následně zvedla mohutná vlna piety, která se přelila až do mírových happeningů.
před 6 hhodinami

Do Lužických hor se vrátily divoké kočky. Fotopasti ukázaly koťata

Vzácné kočky divoké už zase žijí v Lužických horách. Že se tam úspěšně usadily, prokazují nejen genetické analýzy z odebraných vzorků srsti a trusu, ale také fotopasti Hnutí Duha, které odhalily jejich mláďata.
před 7 hhodinami

U Českého Krumlova chybí ochrana proti povodním, místní si pomáhají sami

Na řece Polečnici stále chybějí protipovodňová opatření, která by ochránila Český Krumlov. Přítok Vltavy tak opakovaně zaplavuje údolí. Místní lidé i firmy proto budují vlastní zábrany. Správce toku teď alespoň odstranil škody, které v korytě napáchala loňská velká voda. Místy odstranili nánosy ze dna, které sem povodeň nanosila loni v září, nebo vyspravili utržené břehy. Postup těchto prací ale zase kritizují rybáři.
před 8 hhodinami
Načítání...