Metro bez strojvedoucích vyjelo v Paříži před 20 lety, v Budapešti před čtyřmi. Praha zatím přešlapuje

Zpochybnit lze takřka každé tvrzení a v případě konstatování, že pařížská linka 14 byla první automatická trasa metra na světě, to není nijak zvlášť těžké. Stačí pohlédnout kousek na jih k letišti Orly, trochu dál do Toulouse nebo naopak na sever Francie do Lille, kde se vlaky bez strojvedoucího prohánějí mnohem déle. Má to ale jeden háček – jde o tzv. lehké metro, které má v mnoha ohledech blíže k tramvaji než ke klasické podzemní dráze. Lillské metro, dráha Orlyval nebo automatizované dráhy, které vznikly v 80. a 90. letech v Japonsku, Koreji či Severní Americe, spadají právě to této kategorie.

Naproti tomu linka 14 je jednoznačně plnohodnotné „těžké“ metro se všemi jeho výhodami a nevýhodami v čele s vysokým počtem cestujících.

Zatímco předchozí francouzské automatizované dráhy byly vybudovány jako systém s označením VAL vyvinutý ve spolupráci univerzity v Lille a společnosti Matra, pod Paříží stavěl první automatickou trať Siemens spolu s francouzskou společností Systra. Projekt měl název Méteor (což byl akronym pro Métro Est-Ouest Rapide, tj. Rychlostní metro východ-západ) a jeho tvůrci se museli vypořádat s tím, že linka 14 měla převážet řádově více cestujících než lehké kolejové systémy typu VAL.

Některé prvky jsou podobné – v prvé řadě kola s pneumatikami. Ale zatímco o VALu lze s trochou škodolibosti říct, že je to spíše automatický autobus, protože i jeho jízdní dráha má blíže k silnici než ke kolejím, jízdní dráha Méteoru je přece jenom podobnější kolejím.

Rychleji a dál

Kdo někdy cestoval pařížským metrem, bude jistě souhlasit, že v některých ohledech se jízda jím podobá spíše tramvaji: Stanice jsou blízko od sebe, vlaky jezdí pomalu. Poměrům třeba pražského metra se v Paříži blíží spíše rychlodráha RER. Ale automatické metro je na tom také lépe. Zatímco na klasických linkách se jezdí průměrně dvacetikilometrovou rychlostí (maximálně 70 km/h), na lince 14 je průměr dvojnásobný a maximum 80 km/h.