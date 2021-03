Evropská unie potrestala čtyři čínské činitele za porušování práv Ujgurů

Podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové jde sice jen o symbolické sankce, ale smysl mají. „Čtyři představitelé jsou velmi málo, nebude to mít dopad na čínskou ekonomiku, ani to nezmění politiku Číny. Ale jsou to první evropské sankce proti Číně od roku 1989, od krveprolití na náměstí Nebeského klidu, takže symbolický význam určitě mají,“ uvedla.

„Peking určitě přijme nějaké reciproční kroky, to je pravidlo v diplomacii, dá se čekat zákaz cestování do Číny pro některé evropské představitele, možná pro europoslance. Peking už vyhrožoval i prostřednictvím svého velvyslance v Bruselu, který minulý týden řekl, že by si to měla EU dvakrát rozmyslet, protože Čína se nestáhne, když se pustí do střetu,“ připomněla Šámalová.

Unie k potrestání čínských činitelů využila nový globální sankční režim, který jí umožňuje pružněji reagovat na porušování lidských práv kdekoli ve světě. V pondělí v jeho rámci zavedla podobné tresty také vůči dvěma činitelům z ruského Čečenska kvůli tamnímu porušování práv sexuálních menšin. Potrestáno bylo i dalších pět lidí a dva subjekty ze Severní Koreje, Libye, Eritreje a Jižního Súdánu.

Ministři stvrdili i sankce vůči Myanmaru

Ministři zahraničí EU schválili také sankce proti jedenácti lidem odpovědným za únorový vojenský převrat v Myanmaru. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se sankce týkají „11 lidí podílejících se na převratu a násilnostech vůči demonstrantům“. Je mezi nimi generál Min Aun Hlain, který se po svržení vlády postavil do čela státu.

Na seznamu figuruje také jeho zástupce Sou Win či šéf myanmarské volební komise, který má podle EU na svědomí anulování výsledků demokratických voleb. Potrestáni budou zakázem vstupu do EU a zmrazením majetku na jejím území.

Unie uplatňuje vůči Myanmaru zákaz vývozu zbraní a sankce za porušování lidských práv, pondělní postihy však budou první zásadní reakcí na únorové svržení civilní vlády.