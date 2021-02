Německo se s pře s Evropskou komisí kvůli zavírání hranic i dodávkám vakcín. Merkelová i von der Leyenová připustily chyby

Nespokojen s krokem Německa je i tyrolský hejtman Günther Platter. Nelíbí se mu, že když sousední stát nestanovil výjimky pro pendlery, znemožní to tisícům lidí dojíždět za prací do Bavorska.

Německo se rozhodlo obnovit kontroly na hranicích s Českem a Rakouskem a výrazně zpřísnit pravidla pro jejich překročení –⁠ například je nově potřeba negativní test i pro tranzit, a především ubylo výjimek z povinné karantény po příjezdu do země. Evropská komise kvůli tomu Německo vyzvala, aby stanovilo výjimky alespoň pro pendlery. Mluvčí Komise upozornil, že členské státy se teprve nedávno dohodly na společných doporučeních pro cestování v době pandemie covidu-19. Uvedl, že by očekával, že v souladu s tím budou všechny země jednat.

Podle Merkelové by ale brzy mělo začít množství vakcín výrazně stoupat. Očekává, že do začátku dubna již pojedou velká očkovací centra v Německu na plnou kapacitu.

O nenaplněných očekáváních ohledně vakcín se v pátek zmínila i spolková kancléřka Angela Merkelová. V rozhovoru pro ZDF přiznala, že naděje vkládané do začátku očkování proti covidu-19 byly příliš velké. Vláda podle ní zřejmě nedostatečně poukazovala na to, že zpočátku nebude očkovací látka hned k dispozici pro každého. Naopak Německo postavilo velká očkovací centra, což vzbudilo velké očekávání.

V zemích EU se očkování proti covidu-19 rozběhlo pomaleji než ve Spojených státech, Velké Británii nebo Izraeli. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tento týden připustila nedostatky a uvedla, že Komise nebyla dost rychlá při schvalování vakcín a příliš věřila rychlosti jejich velkovýroby.

Čína nedala WHO data o prvních případech covidu-19, píše Wall Street Journal

Podle deníku Wall Street Journal nedostala Světová zdravotnická organizace (WHO) primární data o prvních případech covidu-19 z prosince 2019, o která žádala čínské úřady. Mají pomoci určit, jakým způsobem a kdy se koronavirus začal šířit.

Mezinárodnímu týmu, který do čínského Wu-chanu odcestoval, předložili čínští úředníci a zdravotníci rozsáhlé přehledy a analýzy dat o prvních zaznamenaných případech, nikoli však primární data, ze kterých vycházeli a z nichž by mohl tým WHO vytvořit vlastní analýzu. „Ukázali nám pár případů, ale není to stejné, jako kdyby dodali všechny, což je u epidemického šetření standardní,“ poukázal australský člen mezinárodní skupiny Dominic Dwyer.

Čínská národní zdravotnická komise ani ministerstvo zdravotnictví se k zadržování primárních dat z počátku pandemie nevyjádřily.