„Berlín postavil šest očkovacích center, u nás nevidím nic,“ kritizuje projekt očkování Levínský

„Tuto aktivitu tady nevidím a přijde mi to smutné, protože jestli chceme naočkovat 6,9 milionu lidí, nemůžeme to dělat v ordinacích praktických lékařů,“ kritizuje ekonom a matematik René Levínský. Na jednoho člověka totiž bude potřeba více dávek a číslo tak podle něj může být okolo 14 milionů vakcín.

Kdybychom dle Levínského chtěli naočkovat populaci do Velikonoc, bude potřeba naočkovat každý týden asi tři čtvrtě milionu lidí. „Zatímco třeba Berlín postavil šest velkých očkovacích center, tady nevidím žádná očkovací centra, která by se stavěla a zajímalo by mě, kde budeme očkovat 750 tisíc lidí za týden,“ pokračuje Levínský.

„U nás vidím obecná ujištění, ale nevidím, jak přesně to bude probíhat. To si v každých německých novinách přečtu,“ pokračuje. Ve velikostně srovnatelném Bavorsku je připraveno očkovat 2500 praktických lékařů. „Já nevidím seznam 1500 lékařů u nás, kteří budou očkovat, vůbec nevím, jak to má fungovat, a to si myslím, že je velký problém,“ uzavírá Levínský.

Očkování jako výraz solidarity

Přípravy vakcíny proti onemocnění covid-19 finišují. Minulý týden schválila Británie použití přípravku od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech. Firma Pfizer v listopadu oznámila ukončení poslední fáze testů s účinností 95 procent a s tím, že vakcína nemá žádné vážné vedlejší účinky. Své produkty představila i AstraZeneca, Johnson & Johnson nebo CureVac.